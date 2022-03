Mon Laferte lamenta existencia de violencia de género dentro de la industria musical

México. La cantante chilena Mon Laferte confiesa que en su vida ha sido víctima de acoso, violencia de género y discriminación por ser mujer, situaciones que en parte la han marcado y de las que ha sabido salir adelante echándole muchas ganas y llevando ante todo su amor por la música.

En declaraciones a la prensa en CDMX, Mon Laferte comparte que en su trayectoria como cantante ha lidiado con todo tipo de situaciones nada agradables, pero no ha caído en ellas afortunadamente.

“Llegar con un productor a mostrarle mi trabajo y siempre hay un coqueteo que depende de cómo responda a ese coqueteo si obtenía buenos resultados con el productor o no, si vamos a trabajar juntos o no. Es muy agotante”, dice Mon Laferte sobre las dificultades que ha vivido en la industria y según lo comparten varios portales de noticias.

La regla de oro de Mon Laferte siempre ha sido trabajar más, esforzarse mucho más y ser totalmente independiente, según lo recalca ella misma: "de esa manera no he requerido de ningún productor que antes de querer trabajar quiere acostarse conmigo”.

Mon, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, también recalca que por el simple hecho de ser mujer su talento no era valorado y daban preferencia a los colegas hombres que trabajaban con ella.

Foto de Universal Music

“A lo largo de mi vida, al principio era mucho no tomar en serio el ‘como es mujer, no compone, no toca’, ese tipo de cosas. Era estar demostrando siempre el doble, esforzarme el doble en relación al colega hombre”.

Mon, de 38 años de edad, tiene 19 años de carrera artística y acepta que a pesar de todo lo que le ha tocado vivir en su trayectoria musical agradece "lo malo" que le ha pasado y se siente orgullosa de ella, de su carrera y de todo lo que ha logrado por mérito propio y con la ayuda de muchas personas que siempre la han apoyado.

"Hablando de mi vida, al principio era: 'como es mujer, no toca, no compone', ese tipo de cosas. Era estar esforzándome al doble, en comparación a un colega hombre, también para obtener espacios para tocar y enfrentar el acoso, por ejemplo."

Mon recuerda que varias ocasiones acudía con productores para mostrarles su trabajo y muchas veces también no se daba en las mejores circunstancias: "había coqueteo y dependía de cómo yo responda a ese coqueteo obtenía buenos resultados con ese productor o no, o si íbamos a trabajar juntos o no, entonces eso era muy agotante."

Pero ahora las cosas han cambiado para Mon, puesto que se convirtió en una artista independiente y por lo menos ya no le toca lidiar con gente (productores) que para apoyarla le den a entender que tiene "que acostarse con ellos" u obtener algo a cambio: "¡por suerte ya no es así...!".

Mon Laferte comenzará su gira por México a partir del 22 de junio en la Ciudad de México, en el

Auditorio Nacional, y luego seguirá por otras ciudades de la república mexicana como Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey y Torreón.

En sus redes sociales Mon Laferte ha compartido que en los espectáculos de dicha gira incluirá canciones de todos sus discos y otros temas nuevos con los que espera deleitar a sus seguidores y por ahora ya estrenó la versión acústica de Good Boy.

Mon Laferte sigue llenando su carrera artística de logros, puesto que está nominada a Mejor Álbum Regional Mexicano en los Premios Grammy, situación que la tiene contenta.

"Estar nominada en los Grammy con este álbum 'Seis', en esta categoría de música tradicional mexicana, me llena de satisfacción, orgullo, la recibo con mucho amor, humildad y espero seguir indagando en el género que cada vez me tiene más enamorada", compartió la artista en sus redes.