Mujeres sinaloenses, impulsando la pesca sostenible y el empoderamiento

“Nos puede ir mejor a todos y vivir de nuestros recursos, porque cada vez es más evidente, pero solamente nos quejamos y no buscamos cómo solucionar este problema. No solamente a las mujeres, a los propios hombres empoderarlos y saber que sí se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer bien, pero hay que ser comprometidos con nuestro modo de vida”, concluyó.

“Fue como mi graduación el hacer la cooperativa. Pero no me centré solamente en la mía, sino que ayudé a mis compañeras a hacer también las otras dos y somos tres cooperativas de puras mujeres en estas áreas”, añadió. Esas dos cooperativas más se encuentran en Dautillos y Las Aguamitas, sumando 31 mujeres en total.

“Nosotras no venimos a quitar el lugar a nadie, ya existíamos, solo que no éramos visibles. Hoy solo queremos ganar lo justo por nuestro trabajo”, compartió en entrevista para Debate .

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.