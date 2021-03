Necesitamos desarrollar Sinaloa en beneficio de la agricultura: Guillermo Elizondo

Los Mochis, Sinaloa.- “Cualquier industria nos hace falta aquí porque necesitamos desarrollar Sinaloa. Sinaloa no está creciendo y ahorita los agricultores están sufriendo mucho porque el gobierno federal les quitó todos los apoyos”, expuso Guillermo Elizondo Collard.

El presidente de Grupo Ceres manifestó que los agricultores están siendo salvados porque los precios de los granos han subido por cuestiones internacionales, pero no por cuestiones del gobierno federal o los mismos agricultores.

Mencionó que se requiere la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome.

“Yo apoyo la inversión en Topolobampo porque necesitamos más empleo; necesitamos desarrollar el municipio, el puerto y el estado y solamente lo podemos hacer con inversión nacional y extranjera. Una inversión de este tamaño en Topolobampo y con empleos bien remunerados va a ser una gran ventaja.”

No contaminará

Expresó que hay cuestionamientos si la planta irá a contaminar o no, pero que después de hacer un análisis, no va a contaminar porque no habrá emisiones al aire, tampoco habrá emisiones líquidas a la bahía de Topolobampo.

Añadió que GPO se ha comprometido a limpiar la bahía del desagüe de aguas negras y los desagües de los drenes agrícolas que llevan residuos de productos químicos.

Esa es una cosa muy importante porque la empresa debe ser cien por ciento sustentable”.

El empresario mochitense añadió que han recibido visitas de inversionistas alemanes que requieren certidumbre en Topolobampo para invertir.

“Hay otro grupo alemán que tiene un proyecto de otra industria en Topolobampo con una inversión mayor a la del amoniaco. Están esperando a que se apruebe la inversión de Topolobampo y genere certidumbre para invertir ellos.”

Guillermo Elizondo, presidente de Grupo Ceres. Foto: Debate

Dijo que Topolobampo está en un lugar estratégico y lo nota la gente del exterior y están muy enfocados a invertir aquí.

“Estamos nosotros tratando de involucrar en todo esto al estado de Texas, que le conviene mucho una salida al Pacífico. Ahorita Texas no puede mandar su petróleo al Pacífico porque los barcos del canal de Panamá son muy chicos y tienen que sacar el petróleo por un puerto del Pacífico, y Topolobampo es el que les queda mejor.”

Comentó que la planta de fertilizantes va a producir urea, y que como empresa importan este producto de muchos países del mundo como China, Irán y Finlandia.