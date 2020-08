No a la intimidación y represión del gobierno, exigen productores sinaloenses

Guasave, Sinaloa.- Como una acción injusta e intimidatoria calificaron representantes agrícolas de Sinaloa a la demanda en contra de Modesto López Leal por la toma de la caseta de cobro de Cuatro Caminos en meses pasados. El representante de la Anapsin en el municipio se presentó ayer a las 11:00 horas a declarar en las instalaciones de la FGR, al ser citado por ataques a las vías generales de comunicación realizada el 8 de abril.

Declaración

Al acudir ayer a declarar ante la FGR se le indicó que tenía que cubrir una multa de poco más de 21 mil pesos por la pérdida económica que tuvo la caseta de cobro de Cuatro Caminos en esa manifestación.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Es injusto porque ese movimiento que hicimos fue para la comercialización de algunas bodegas del sector social de aquí de Guasave, que el año pasado tuvieron problemas con la comercialización y de hecho hubo bodegas que se quedaron fuera de contrato el año pasado y claro que es injusto porque un trabajo que debían de hacer ellos y que a causa de eso nosotros tuvimos que hacerles el trabajo que tenían que hacer los bodegueros”, explicó.

En contra

Alejandro Cervantes Sotelo, por su parte, consideró que es inconcebible que les estén exigiendo el pago de dicha multa cuando las casetas permanecen tomadas desde hace meses y no hay ninguna acción contra ellos.

Ante la comparecencia del líder agrícola asistieron en apoyo representantes de la Liga de Comunidades Agrarias, comités campesinos, la coordinadora, El Barzón, quienes se dijeron en contra de que se pague la multa establecida.

Demandas

“Que nos paguen, es lo que tiene que hacer el gobierno, pagarnos a nosotros y evitarnos la toma de carreteras, evitarnos los plantones que tanto desgastan a los productores, eso es lo que tienen que hacer, cumplir con la palabra empeñada del presidente de la república”, señaló Alejandro Cervantes Sotelo.

Claro que nadie buscamos manifestaciones, pero que el gobierno también nos cumpla, no le puedes seguir el juego a alguien que desde el punto de vista que lo quieras ver no tiene ningún justificante.”

Inconformidad

Por su parte, Jesús Meléndrez Soto, quien asistió en representación de la Liga de Comunidades Agrarias, dijo que acudieron en respaldo al líder agrícola y rechazó contundentemente el pago de la multa establecida.

“La Liga de Comunidades Agrarias rechaza contundentemente la política del gobierno federal de que en vez de pagar como lo prometió en campaña nos está respondiendo con citatorios y hoy nos dicen que son 20 mil pesos por estar en una caseta exigiendo lo que conforme a derecho nos pertenece”, indicó.

Estamos en contra de esa política y vamos a respaldar a Modesto porque en él tenemos la representación de los productores.”

Intimidación

Emilio González Gastélum consideró que la acción es un acto intimidatorio de parte del gobierno federal para hacer a los productores desfallecer.

“La verdad que es una cacería de brujas del gobierno federal valiéndose de la Fiscalía contra los productores de Sinaloa, vemos con tristeza que el cambio que tanto se ofreció en este gobierno es al revés, si los gobiernos anteriores fueron exigentes y represivos este está haciendo lo peor, nosotros no vamos a permitir esto, si es necesario hacer algún tipo de movimiento lo vamos a hacer, eso no le quepa duda, y podrá citar a mil productores y en esos vamos a estar presentes tratando de que no se haga lo que el gobierno quiere, que es intimidarnos.”

Te puede interesar:

Aumenta 20% la cultura de denuncia por violencia de género en Guasave

Es tiempo de apoyar, Marfri necesita donantes de sangre

Invitan a curso sobre uso responsable de agroquímicos