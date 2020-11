No desaparecerá el dinero ante la eliminación del fideicomiso en México

Guamúchil, Sinaloa.- En su visita a Salvador Alvarado como representante del senador Rubén Rocha Moya, Serapio Vargas, quien es el presidente de la Unión Agrícola Regional en Sinaloa, afirmó que los partidos opositores de Morena están confundiendo a todo mundo en torno al tema de la eliminación del fideicomiso por parte del Gobierno Federal, cuando en realidad no es como lo quieren hacer ver, pues el dinero existente ahí está, lo único que de ahora en adelante va a cambiar es la manera del cómo se va a repartir, pues lo que se pudrió fue el cascarón y eso es lo desaparecido, pero el pollo sigue estando dentro.

Serapio Vargas detalló que ahora el Gobierno, a través del área pertinente, va a mandar los apoyos correspondientes, y un ejemplo muy claro de ello es el Fondo de Financiera Nacional, que tenía 12 mil 500 millones de pesos y el decreto que extinguió los fideicomisos dijo que ese dinero se va a reintegrar a financiera para que sea parte de su patrimonio.

“Esto de la eliminación de los fideicomisos ha desatado una polémica que no debe de ser, pues quiero aclarar que una cosa es el cascarón y otra el pollito, y este momento es que el cascarón se pudrió y el pollito ocupó salir.

Los fideicomisos eran la Cueva de Alibabá y los 40 Ladrones, ya que se mandaba dinero ahí y no era auditable, entonces no había transparencia en el manejo de los recursos, ahí quedaban recursos y de repente desaparecían, aparte un banco por tener estos fideicomisos te cobraba hasta el 3 por ciento por administrártelo, cuando el que debe de administrarlo es el propio Gobierno.

La eliminación es una estrategia para que el recurso se vuelva más transparente y al alcance de todos, porque, resaltó, desaparece el fideicomiso, no el dinero. Antes una secretaría operadora hacía el diagnóstico y decía, a los de alto rendimiento, a los agricultores, hay que darles determinada cantidad, y le pedía el recurso al fideicomiso y éste se lo mandaba. Ahora no, ahora el Gobierno directamente lo va a mandar a través de las instancias que correspondan. No hay que confundir, pues hay una tendencia o campaña de desinformación para que la gente crea qué está pasando cuando en realidad eso no es”, afirma Serapio Vargas.