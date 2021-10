No habrá segundos cultivos para el próximo ciclo otoño-invierno en Sinaloa

Sinaloa.- No habrá segundos cultivos para el próximo ciclo otoño-invierno; el llamado es a realizar labranza de baja demanda, así como llevar a cabo acciones del rescate de agua, manifestó el jefe de Distrito de Riego 07, Ricardo Ramón Rodrígiez Camarena.

El almacenamiento que tienen a partir del día 1 de octubre, cuando inicia el nuevo ciclo agrícola, en el sistema de presas es de 3 mil 867. 9 millones de metros cúbicos, lo que representa que hay un almacenamiento de agua en las tres presas del 60.1 por ciento.

“El año pasado a estas fechas teníamos 3 mil 953.85 mm3 del vital líquido, lo que nos indica que era el 61.4 por ciento; es decir tenemos una diferencia del 1.35 mm3, lo que se traduce que son 86. 9 mm3”, subrayó.

El directivo dijo que la disponibilidad de volumen no ha llegado la autorización, es por ello que no hay un dato exacto de cuánto se le asignará a cada módulo de riego.

El llamado

Rodríguez Camarena dijo que de acuerdo a la disponibilidad del agua solamente se sembrarán 190 mil hectáreas de las 232 que tenemos; por ello es que a los módulos de riego se les está pidiendo que lleven acabo acciones de rescate de agua a través del bombeo, supervisión de los riegos y ajustes en el número de riegos para que no realicen segundos cultivos, ya que por la falta de volúmenes de agua habría problemas.

Rodríguez Camarena dijo que esto no significa que se atrasa el ciclo otoño-invierno. Lo único que hay que esperar es que se asignen los volúmenes de agua. No hay un dato oficial, por ello no se ha dado a conocer.