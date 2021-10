No hay agua para establecer dobles cultivos en Guasave: López Leal

Guasave.- El presiente del Módulo de Riego de Guasave llevó a cabo una reunión con productores en la sindicatura de Tamazula.

Modesto López Leal pidió a los productores de la costa del municipio de Guasave no hagan planes para establecer dobles cultivos en el presente ciclo, ya que el nivel de agua en las presas del norte de Sinaloa, como es la presa Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez no lo permitirán.

SITUACIÓN

Durante la asamblea general ordinaria realizada en la central de maquinaria de Tamazula, López Leal dijo que por el momento solo están autorizados tres cultivos: maíz elotero, frijol, tomate y chile para las 23 mil hectáreas que se siembran en ese módulo de riego.

“Uno de los mensajes que queremos dar, es concientizar a la gente de que tenga cuidado con el agua, tenemos problemas en las presas, no podemos hablar de un ciclo normal, tenemos que hacer rescates para no lamentar después que el agua no nos alcanzó”, advirtió el presidente del módulo de riego Guasave.

En la asamblea que registró una alta afluencia de productores, López Leal dijo que por el momento las personas que van a sembrar frijol o maíz elotero deben de saber que solo habrá un cultivo, porque el año pasado se contaba con el mismo volumen, pero se hicieron siembras de primavera -verano y no había cómo resolver la demanda de riegos en los meses de fin de ciclo.

Agregó que se debe de estar consciente de que esta es una situación generalizada y por respeto a los demás no pueden vaciar las presas, porque incluso se puede poner en riesgo el volumen para consumo humano.

“Claro que podemos pensar también en que ojalá y haya algo que cambie las expectativas que tenemos este día, como un ciclón o una lluvia extraordinaria, pero el clima es impredecible” señaló el líder agrícola.

Respecto a las tarifas del agua de riego, indicó que para esta temporada las cuotas seguirán iguales, no habrá aumentos; el año pasado aumentaron 200 pesos, pero las condiciones y la necesidad de hacer rescates se dejarála tarifa igual.

Para finalizar López Leal hizo un llamado a los productores a tratar de no desperdiciar el agua.

“Hay que cuidarla porque nos puede hacer falta más adelante, utilizar solo lo que se necesita para no lamentar más adelante los descuidos que se tengan ahora”, finalizó el presidente del módulo.