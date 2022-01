No menos de 60 o 65 dólares se requiere como precio base al maíz: CAP Sinaloa

Sinaloa.- Un precio justo que sea equivalente a los costos de inversión que se están teniendo por el aumento en el precio de los insumos agrícolas, solicitó el presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Sinaloa, Agustín Espinosa Lagunas como precio base para comercialización por parte del gobierno federal.

Destacó que a su parecer, en el caso de la tonelada de maíz, no se debe de aceptar un precio por debajo de los 60 o 65 dólares, y en el caso del frijol que se encuentre por encima de los 30 mil pesos, esto por el excesivo repunte en los costos de producción que dejó el 2021 en la agricultura.

"En el tema de las bases no se puede aceptar por debajo de los 60 o 65 dólares y en el caso del frijol no se puede aceptar un precio por debajo del los 30 mil pesos, los insumos subieron muchísimo, el fertilizante, las semillas, todo subió, entonces no se puede aceptar un precio por debajo de los costos de inversión, tienen que sacarse los costos de inversión y un mínimo de utilidad por lo menos", reiteró el presidente del CAP.

En cuanto a las negociaciones, Espinosa Lagunas recordó que estas aún siguen, sin embargo, se encuentran paradas con la secretaría de agricultura, por haber resultado positivo a covid-19, el secretario Jaime Montes Salas, mismas que se estima puedan reanudarse a más tardar esta semana según lo que manifestó el funcionario estatal respecto a su estado de salud.

Leer más: Cerca de 4 mil jornaleros ya se emplean en el valle del norte de Sinaloa en las tareas agrícolas

Además agregó la intención de buscar un acercamiento con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya para plantearle los problemas que se están dando en el tema de la cosecha de frijol, ya que los coyotes están buscando malbaratar la producción, al argumentar que se tiene mucho producto, pese a que sea lo contrario.