‘No quiero ser otra desaparecida, otra más por la que marchen’, diputada infantil en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La pequeña diputada Melissa Guizar Godoy, desde la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, habló de la violencia que viven todos los días las mujeres en México, exigió a las autoridades le dé certeza de regar con bien a casa, y no convertirse en un número más de las carpetas de investigación de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.

“No quiero ser otra desaparecida, otra más por la que marchen, otro nombre más en las paredes (...) esto es México y esto se ve día tras día, en nuestro país, y sí, tengo miedo. Nuestras leyes no me representan, no me brindan la seguridad de regresar sana y salva”, dijo con mucha fuerza la diputada infantil Guizar Godoy.

El pasado 12 y 13 de mayo, 40 niños provenientes de diversos municipios de Michoacán se apoderaron del Palacio Legislativo, donde expusieron sus propuestas para mejorar el ambiente en el que viven, y así mostrar a los legisladores, las fallas que ven en las leyes desde pequeños.

Melissa Guizar Godoy, desde la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán / Diputada Fanny Arreola Pichardo

Melissa Guizar señaló una serie de preocupaciones que tiene frente a la violencia a la que se enfrentan las niñas y mujeres en Michoacán y en cualquier rincón del país, recordó el caso de Damaris, una pequeña de tan solo tres años de edad, fue secuestrada, violada y asesinada.

“He escuchado de unas personas que las mujeres no debemos de vestir ni comportarnos de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. Pero luego me pongo a pensar, la pequeña Damaris, de tan nada más tres años, fue atacada vilmente, de una forma que mi cabeza aún no logra comprender”, señaló la legisladora infantil.

Pero no nada más habló de la violencia que se ejerce sobre las niñas por parte de los hombres, también habló de las fallas en las prácticas administrativas a las que se enfrenta una familia cuando una mujer o una niña es desaparecida, como es el caso de Zitácuaro, Michoacán, donde las autoridades hacen esperar a las familias por dos días para emitir una alerta de búsqueda.

“¿Por qué esperar 48 horas? Es una eternidad, la vida se nos va en cuestión de segundos, ¿por qué hay tantos de casos de mujeres desaparecidas, violentadas y muertas?, ¿y por qué son tan pocos los casos de personas detenidas? ¡Hoy levanto la voz!”, expresó la pequeña.

Parlamento infantil en el Congreso del Estado de Michoacán / Diputada Fanny Arreola Pichardo

No perdió la oportunidad de dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los legisladores y a los fiscales, para que sean más empáticos con las víctimas de feminicidio, y dejen de hacer una simulación frente al asesinato de una mujer.

Te recomendamos leer:

Expresó además que las mujeres en México ahora están alzando la voz por toda la serie de fallas que hay en el sistema, al final de su discurso dijo representar a todas las mujeres que ya no pueden hacerlo porque les arrebataron la vida, como a Debhani, Ingrid, Teresa y otras más.