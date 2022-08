¿No sonó? Tras sismo durante madrugada en CDMX, reportan que algunos altavoces no sonaron

El sonido de la alarma sísmica no sonó en algunos de los altavoces de la Ciudad de México, durante la madrugada de este viernes 12 de agosto tras el sismo que se registró en Guerrero y fue perceptible en la capital del país.

Habitantes de diferentes alcaldías en la Ciudad de México indicaron mediante redes sociales oficiales, que el sismo de magnitud 5.1 que se originó durante la madrugada alrededor de las 03:00 horas, no activó las alarmas sísmicas.

Indicaron que los postes, donde se encuentran los altavoces, y los cuales, emiten el sonido de alerta sísmica, no sonaron, esto en diferentes zonas de las alcaldías de la Ciudad de México.

Peticiones de revisión de altavoces en CDMX, manifiestan habitantes capitalinos

Habitantes de la Ciudad de México manifestaron en redes sociales y pidieron al gobierno de la capital del país una revisión de todos los altavoces que transmiten el sonido de la alarma sísmica.

Indicaron que afortunadamente el movimiento fue “leve” y no tan “fuerte”, pero indicaron su preocupación de llegar a presentarse un movimiento de mayor magnitud y no estar preparados previamente, por no servir las alarmas.