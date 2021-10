No todos los módulos de riego cumplirán con el rescate de agua: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.-A pesar de ser una recomendación para los módulos de riego el rescate de agua para poder contar con el líquido para poder realizar los riegos de sus cultivos, señaló el presidente de la AARFS, Marte Vega Román.

Comentó que no todos los módulos de riego podrán realizar esas tareas debido a que muchos no están cerca de la ribera o bien no tienen los recursos económicos para llevar a cabo bombeo de agua, por ser una tarea costosa.

"Tenemos restricciones de agua, no se nos asignó la totalidad del líquido y el rescate lo hará cada módulo de acuerdo a sus posibilidades, en muchos casos no tienen la infraestructura que se necesita o bien tampoco los recursos económicos" subrayó.

Vega Román dijo que en el Distrito 075 la mayoría de los pozos son de agua salada y esa agua definitivamente no sirve; no obstante hay módulos de riego que si han podido hacer el rescate de agua.

El líder de los productores del sector privado dijo que algunos de los módulos que han podido hacer esas tareas son, Cahuinahua, Taxtes, Pascola, Sevelvampo y Mavari, estos han logrado obtener volúmenes importantes; no obstante, hay otros que lo están haciendo de drenes, que no es lo más adecuado.

"En este Distrito 075 es muy complicado rescatar agua en abundancia como lo pueden hacer en otros Distritos de Riego, pero lo que pueden hacerlo ya han comenzado a trabajar", subrayó.