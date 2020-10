Destitución por presión

El director y la jefa administrativa del IMSS Bienestar en El Fuerte, Louis Álvarez y Julia Zavala, fueron destituidos por el delegado de la institución en Sinaloa, Rafael López, ante la exigencia de los trabajadores.

Estos emprendieron una lucha sin retorno porque ya no los soportaban por prepotentes y abusivos.

Son tantas las humillaciones que dicen los hicieron pasar, que decidieron emprender acciones para lograr sus destituciones, porque no es posible tener a personas con ese perfil en esa institución.

Por eso se manifestaron y se propusieron ya no dejar entrar a la clínica a Álvarez y a Zavala. Les pidieron que ya no se presentaran, lo cual estos no acataron, lo que levantó más la inconformidad de los trabajadores. Hizo bien el delegado del IMSS en la entidad en “agarrar el toro por los cuernos” antes de que el movimiento se saliera de control en perjuicio de los derechohabientes. Esto es inadmisible. Y antes de que el problema lo salpicara, el funcionario federal tomó la decisión más adecuada ante las circunstancias. El mal menor era ceder a la demanda de los trabajadores, que de plano se declararon en rebeldía a causa de la prepotencia y el abuso de los hoy exfuncionarios.