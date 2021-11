Otra vez quedó bajo presupuesto al sector agrícola en México: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- No generó ninguna sorpresa en el sector agrícola el bajo presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo, ya que sólo vino a confirmar el criterio equivocado que desde un inicio ha mostrado el gobierno de la Cuarta Transformación para no apoyar a la agricultura comercial en México, afirma Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) dijo que aun cuando el presupuesto mostró este año un ligero incremento en comparación con el 2020, al pasar de 53 mil millones de pesos a los 57 mil millones, el incremento no beneficiará en nada a los productores sinaloenses, ya que el aumento fue para apoyar un programa de fertilizantes que se brindará a los productores del estado de Guerrero.

“Todo lo demás prácticamente se aprobó como lo propuso el ejecutivo, sin grandes movimientos y quedamos donde mismo, como ya fue desde hace dos años: desprotegidos en muchos programas que eran prioritarios para la actividad.”

El dirigente de los productores privados de la zona norte del estado de Sinaloa se lamentó de la postura que mantiene este gobierno para no apoyar a la agricultura comercial, donde se sustenta en gran parte la producción nacional de alimentos.

“Quiero decirte que no fue noticia buena para nosotros, ya lo esperábamos que ya iba a suceder así. No hubo voluntad de los diputados en incrementar recursos para lo que es la producción de alimentos, ya que prácticamente gran parte que va para la Sader va para las estrategias presidenciales y no a la agricultura comercial en temas tan importantes como es la sanidad y la inocuidad. En fin no nos sorprende, pero no es nada favorable para la actividad agrícola que practicamos aquí en Sinaloa.”

No se reconoce esfuerzo de agricultores

Marte Vega calificó como lamentable que el gobierno federal no reconozca la importancia de la agricultura comercial en México, a pesar de que fue el único sector que en medio de la pandemia del covid-19 mostró un superávit que le ayudó al país a superar este difícil trance económico.