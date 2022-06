Pablo Montero llora al revelar por qué no grabó el final de la serie de Vicente Fernández

México. Pablo Montero, protagonista de la serie de Vicente Fernández, El último rey: el hijo del pueblo, llora al contar por qué no estuvo en la grabación del final del proyecto que produjo Juan Osorio para Televisa.

Pablo Montero estuvo en el programa Hoy y para acabar con rumores dijo que no acudió a grabar el final de la serie de Vicente Fernández porque tuvo una fuerte carga de trabajo y por lo mismo acudió ante Juan Osorio para ofrecerle disculpas.

"El último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, pero eso no es excusa, hablé con Juan Osorio para disculparme, para hablar y escuchar lo que siempre él me dice", dijo Montero en Hoy.

Además Montero reconoce que Juan Osorio siempre ha sido para él un gran apoyo en su carrera artística y admitió que haber intepretado a Vicente Fernández significó un gran reto, un trabajo bastante difícil pero considera que lo logró bastante bien.

"Yo llegaba devastado por las escenas, eran muy duras, lloré mucho, era escenas muy fuertes, era un contraste de emociones y saliendo me tenía que ir a grabar al estudio", indica en la misma entrevista.

Osorio, por su parte, hizo público que él y su producción tuvieron problemas con Pablo Montero porque siempre llegaba tarde a sus llamados, tenía sus asuntos de alcohol y por eso se sentía un poco decepcionado del cantante de temas como Piquito de oro.

Pablo Montero es originario de Torreón, Coahuila, México, y según información en su biografía, durante 1995 se inicia como actor al participar en la telenovela Lazos de amor, protagonizada por Lucero y Luis José Santander; luego intervino en otras como Vivo por Elena, Abrázame muy fuerte y Entre el amor y el odio.