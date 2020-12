Pagos complementarios a productores en Sinaloa serán esta semana: SAyG

Sinaloa.- El secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, confirmó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó el depósito del pago complementario para los productores de maíz y trigo, el cual podrían recibir esta semana.

En rueda de prensa, refirió que, desde el 5 de diciembre pasado, los productores no han recibido pago alguno por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por lo que espera que la situación no se prolongue como en otras ocasiones, en donde aseguran que productores tendrán su liquidación y finalmente esto no ocurría.

“Aseguraron, como han asegurado muchas cosas, que para esta semana o la próxima pagarían ya todo el pendiente, esperemos que ahora sí cumplan en esto que están diciendo”, explicó.

Asimismo, Tarriba Urtuzuástegui detalló que se han pagado 2 millones 900 mil toneladas, y de requerir cerrar en 5 millones, habría un faltante de 2 millones 100 mil toneladas por pagar. Es decir que al dividir el volumen da un promedio de productores pagados de 150 toneladas por cada uno.