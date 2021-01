Pagos "mochos" a los productores de maíz en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A partir del 4 de enero empezaron a caer los pagos de Segalmex a los productores de maíz en Ahome, pero estos llegaron incompletos, informó Marte Vega Román.

“A muchos productores no les cuadran las cuentas. En el caso del maíz no se completan los 4 mil 150 pesos, les falta cierta cantidad”.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) dijo que estos pagos corresponden a los ciclos otoño-invierno del 2019 y 2020, y primavera-verano 2020.

Expuso que han tratado de revisar los listados para ver cómo quedaron los pagos, pero no se ha emitido ningún listado nuevo.

Muchos casos que creíamos que se iban a solventar, que estaban rechazados, a esos no se les ha depositado, no sé si surtió efecto esa comitiva que vino a analizar esos casos o ya definitivamente quedaron por fuera, que es lo más probable”.

Mencionó que de aquí para adelante no creen que haya más depósitos.

Inconformidad

“Sigue la inconformidad de que no se aclaran las cosas. No sé cómo sacaron esas cuentas, pero el compromiso de los 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, en muchos de los casos no se dio”.

Lamentó que esto se debe a la misma incapacidad que tiene el organismo de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como falta de personal y presupuesto para llevar bien esos análisis.

Añadió que quieren ver los listados para ver qué productores quedaron por fuera del esquema de manera definitiva.

Agregó que los criterios bilaterales no fueron claros desde un inicio como superficies, documentaciones y contratos, una serie de requisitos que pidieron de último momento y el productor estaba incapacitado para solventarlos.

Recalcó que no quedaron conformes porque es un esquema que no fue exitoso porque quedaron muchos productores por fuera y los tiempos no les dieron tampoco.