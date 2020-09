Panorama hídrico

El agua es de los principales elementos para desarrollar la actividad agrícola, sin ella simplemente no hay agricultura. Por ese motivo es muy importante siempre estar informados sobre la situación del vital líquido en el estado. Ramón Alberto López Flores, director técnico del Organismo de Cuenca Pacifico-Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), brinda un panorama de la situación hídrica en la región, al día 18 de septiembre de 2020.

Señala el director técnico que la precipitación acumulada al 31 de agosto es de 311.4 mm. Y que solo los meses de enero y febrero se tuvieron lluvias por arriba del promedio. A partir de marzo a la fecha se ha tenido déficit de precipitación en cada uno de los meses.

En los meses de julio y agosto se tuvieron registros de precipitación bajos: de 126.2 mm en julio y 117.1 mm en agosto. “Lo que va del mes de septiembre se tiene un registro acumulado de precipitación de 89.4 mm, que representa el 58 % de la lluvia promedio para este mes”, comenta Ramón Alberto.

En general hubo una baja actividad ciclónica por el Pacífico, no así por el Atlántico.

“Y la precipitación acumulada al mes de septiembre es de 400.8 mm, que comparada con el registro acumulado al 30 de septiembre de 2019 de 507.2 mm, se tiene un déficit del 20 %”, agrega el especialista.

Comparado con el registro histórico 1962-2019 de 603.3 mm al 30 de septiembre, actualmente se tiene un déficit acumulado del -33.6 %.



Presas

Las 16 principales presas de la región Pacífico Norte almacenan al día 18 de septiembre, un volumen de 8 mil 837 millones de m3, que representa un 58.1 % de su capacidad de conservación.

Las 11 presas del estado de Sinaloa se encuentran al 57.1 % de su capacidad. Por otra parte, las 5 presas en el estado de Durango tienen un almacenamiento conjunto de 358 millones de m3, que representa el 99.1 % de su capacidad de conservación.

“Las presas que han tenido mayor incremento en sus almacenamientos son: presa Sanalona que ya se encuentra al 96.9 %; la presa Miguel Hidalgo al 69.2% y la presa Gustavo Díaz Ordaz al 57.8 %”, declara López Flores.

Por sistemas: el Río Fuerte se encuentra al 58.6 % con 3 mil 543 mm3; el sistema Río Sinaloa con 1,063 Mm3 al 55.6 % y el Sistema Mocorito-Culiacán-San Lorenzo –Elota con 3 mil 874 mm3 al 56.2 %.

Comparación con años anteriores

En comparación con el año 2019, representa un volumen superior en 1,050 mm3 respecto al almacenamiento a la misma fecha. “Respecto a la estadística de los últimos 25 años se encuentra con 166 millones de m3 (-1.1%) abajo del promedio”, afirma.



Lluvias

En cuanto a expectativas para lo que resta de esta temporada de lluvias en curso, Ramón Alberto Flores indica que un canal de baja presión estuvo aportando lluvias a la región, extendido desde la Sierra Madre Occidental y el aporte de humedad de la onda tropical #35 que provocarán precipitaciones al sur de Sinaloa, norte de Nayarit y suroeste de Durango.

El pronóstico estacional para los próximos meses indica: septiembre se espera que llueva un 20.1 % por arriba de la media nacional, en la mayor parte del país, incluyendo la región Pacífico Norte, donde podría incrementarse hasta un 30 %.

“Octubre se espera que llueva un 27.3 % por arriba de la media nacional, no así para esta región donde se espera un 30 % por debajo de lo normal”, señala.

Por lo que comenta López Flores que hay buenas expectativas para el próximo ciclo agrícola 2021-2022 que inicia el próximo 1° de octubre de 2020.

“Va a ser muy importante para lo que resta de septiembre y el mes de octubre la posible interacción del canal de baja presión que persiste por la Sierra Madre Occidental con los aportes de humedad de las ondas tropicales”, manifiesta.



Golpe de calor

Un tema importante que hay que darle seguimiento son los golpes de calor asociados a las altas temperaturas; a la fecha se han registrado temperaturas máximas en la estación Huites 50° C (4 y 12-junio) y en la estación Choix 49° C (20-junio). El mes de junio de 2020 fue el sexto junio más cálido en 57 años.