Para evitar pesca ilegal, presentan en Angostura programa para la bahía Santa María

Angostura, Sinaloa.- Con el objetivo de cuidar la veda y evitar la pesca ilegal en la bahía Santa María, autoridades de la secretaría de Pesca en el Estado de Sinaloa, en coordinación con el Ayuntamiento de Angostura, dan a conocer el programa de Inspección y Vigilancia ante pescadores ribereños de Costa Azul, La Reforma y Playa Colorada.

José Guadalupe "Pepe" Guillen Rentería, director de Inspección y Vigilancia, Concesiones y Permisos de la secretaría de Pesca, indicó que este año el programa trae presupuestado alrededor de 11 millones de pesos para federaciones en todo el Estado y dará inicio después del día 10 de abril, donde se estarán lanzando las reglas de operación y convocatoria para que las federaciones o cooperativas que soliciten entrar lo realicen: “la idea es acelerar este proceso por la necesidad que hay de este programa funcione en el mismo mes de abril”, señaló.

Argumentó que se busca que no exista simulación en el programa, ya que al final es en beneficio de la actividad: “queremos evitar que durante la veda, sobre todo en la de camarón, no se esté saqueando, que los recursos serán para que las federaciones vigilen que no se esté pescando furtivamente”, explicó.

Aunque no muy a detalle, durante esta reunión también se dieron a conocer los programas de motores marinos y el rescate de larvas de camarón, tratando temas en los que se busca mejorar lo que se viene realizando año con año: “lo que queremos es que de todos los errores que se han cometido aprendamos y los eliminemos, que mejoremos por que al final el resultado que buscamos es que haya mejor producción en nuestra bahía Santa María”, detalló Guillén Rentería.

El funcionario estatal dio a conocer que en cuanto al rescate de larva se refiere, se estará buscando la forma de gestionar apoyos para que esta actividad se dé una vez más, ya que es Angostura donde más se presenta está importante acción.