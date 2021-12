Paso a paso: Cómo sembrar cilantro en casa y tenerlo al alcance la mano

Los Mochis, Sinaloa.- Cuando era niña me encantaba que mi madre me mandara a comprar cilantro por dos razones: primero, porque haría una comida que saborearía muchísimo con mi familia: albóndigas, que a veces eran de carne de res, otras de carne de venado y unas más de pollo. Algunas amas de casa le ponían al pollo en caldo, pero yo prefería que no lo hicieran. Y segundo, porque me encantaba adentrarme al que llamaban el cerco de Prisciliana, una afable mujer que le daba gusto que le hiciéramos consumo en su pequeño pero bello huerto familiar. Era una tierra fértil a la orilla del arroyo de la comunidad El Descanso, Choix. Había un pozo del cual regaba su cilantro, lechuga, rábano, cebolla, tomate…

A casi cincuenta años, todavía recuerdo aquel paisaje, con las eras de aquel huerto muy parejitas, sin yerba, y el paisaje que ofrecía desde ahí corriendo el arroyo hacia el gran álamo. El recuerdo de esa estampa cuando Prisciliana iba cortando, incluso a veces con sus pies descalzos que se hundían entre las eras, para hacer el mazo de cilantro, está muy viva en mi memoria. A veces me habían encargado un macito de cebollín, rábanos e incluso lechuga.

Así que para los que no pueden tener un pedazo de tierra como ese que yo recuerdo en la comunidad donde nací, junto a un riachuelo, un río o un arroyo como los tienen muchas comunidades rurales de Sinaloa, simplemente puedes hacerlo en tu casa, así tendrás cilantro fresco para tus tacos o, como lo usaba mi madre, en las ricas albóndigas, que desde ella no cocina ya nos las he vuelto a probar con aquel rico sabor.

Qué es el cilantro

El cilantro es una planta con hojas aromáticas que se utilizan para condimentar una gran variedad de platillos. También se le conoce como “perejil chino” y en algunos países como “culantro”. Aquí en México y, sobre todo, en Sinaloa, es cilantro.

Es sencillo sembrar cilantro en un pequeño espacio en casa. Foto: Adrián López/ Debate

Cómo plantar cilantro en una maceta

El cilantro es muy fácil de cultivar. Escoge una maceta adecuada. Llena la maceta con tierra que puedes comprar en los viveros citadinos o pedirle a una vecina que ya tenga tierra que sabes que es fértil. Siembra las semillas y cúbrelas con la tierra; pon la maceta en un lugar soleado; mantén la humedad con riegos de dos a tres a veces por semana y déjalo crecer. Estará listo para cortarlo y ponerlo a la comida.

Puede ser el cilantro Pakistán o cilantro Zeus, ya que estas dos variedades son de bajo brote y producen abundantes hojas.

Si tienes un pedazo de tierra en el jardín, te digo cómo puedes plantarlo: Siembra las semillas. Riega la tierra con un poco de agua para que esté apenas húmeda, pero no empantanada. Rocía las semillas suavemente sobre el suelo para que se dispersen uniformemente. Cúbrelas con otra capa de 5 mm de tierra. Puedes agregar un poco de fertilizante si ves que la tierra no es tan fértil como en Sinaloa.

El cilantro necesita de mucho sol para crecer. Al cabo de 7 a 10 días germinarán las semillas.

Mantén la humedad. Con la ayuda de un pulverizador, riega suavemente la tierra. Si le echas agua bruscamente, las semillas podrían moverse de su lugar.

Cosecha el cilantro. Cuando los tallos tengan entre 10 y 15 cm de alto, estarán listos para ser cosechados. Corta dos tercios de las hojas cada semana, ya que esto alienta a la planta a que siga creciendo.

Un dato curioso: si te gustan las mariposas, prepárate, porque a ellas les encanta el cilantro, así que seguro te visitarán muchas veces.