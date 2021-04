Peligran rendimientos del maíz en el municipio de Guasave por falta de riegos

Sinaloa.- El problema de la sequía está afectando sobremanera a la agricultura en la región, ya que ante la escasez de agua en las presas, hay cultivos de maíz en Guasave que solo han recibido dos riegos de los cuatro que normalmente se les asignan, lo que provocaría que baje el rendimiento, reveló Baltazar Aguilasocho Montoya.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente señaló que independientemente de que la mayoría de los productores no pudieron realizar siembra de primavera-verano, también enfrentan serios problemas porque algunos cultivos de otoño-invierno no han recibido todos los riegos de auxilio que se necesitan, ya que normalmente son cuatro los que deben de darse en el maíz, pero a estas alturas y por la falta del líquido, hay zonas en las que no se ha dado ni el tercer riego de auxilio.

Resaltó que el problema de la falta de agua se deriva del grave estiaje que se está viviendo, por lo que es la principal preocupación que enfrentan los productores agrícolas de Guasave, ya que la presa Gustavo Díaz Ordaz se encuentra en estos momentos a solo un 12 por ciento de su capacidad de operación, con alrededor de 194 millones de metros cúbicos.

Declaró que en consecuencia estas siembras son susceptibles a tener problemas y bajar su rendimiento, lo que vendrá a amenazar la utilidad que pudieran tener por el repunte en los precios de este cereal.

“Se habla de la posibilidad de recomendar cultivos de baja demanda de agua, como son el cártamo, ajonjolí, girasol y granola, pero lamentablemente en Sinaloa no hay semillas que se adapten a nuestro clima, por lo que no se les ve como cultivos rentables”, aseveró el dirigente de la AARSP.

Sobre de quién es la responsabilidad de lo que está pasando, indicó que no deben de buscar culpables, ya que es cierto que las autoridades de la Conagua y los módulos de riego recomendaron cuotas de agua de 60-40 y 50-50 para sembrar la mitad de maíz o menos, y la otra parte fueran para otros cultivos.

“La verdad es que en el escenario nacional no hay alternativas recomendables como el maíz y tampoco es recomendable sembrar mucho frijol o mucho garbanzo porque lo que podría pasar es que se desplomen los precios”, destacó.

Aguilasocho Montoya recordó que fueron 35 mil hectáreas de maíz las que se dejaron de sembrar este ciclo por la falta de agua, y por no haber establecido esa superficie se irá con ella una derrama económica de aproximadamente 180 millones de pesos.