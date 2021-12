Permisos para siembras en la Región del Évora llevan un avance de 65%

Angostura, Sinaloa.- Los permisos de siembras para los cultivos de otoño-invierno en la Región del Évora van caminando de poco a poco, pues de acuerdo al presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, se cuenta con un avance de un 65 por ciento aproximadamente, exponiendo así que es muy importante se cuente con los permisos para evitar problemas, que es lo que menos se quiere que pase.

Asimismo, informó que será el 31 del presente mes en que vencerán los plazos, esto de acuerdo a lo autorizado por parte de la Sader, teniendo los que aún no lo sacan, pocos días para realizar el trámite. “No se ha pagado permisos en totalidad de maíz, así como ni de sorgo ni garbanzo”, mencionó.

Ante lo anterior, resaltó que los productores deben solicitar los permisos, debido a que cuando se vencen los plazos y los productores después de ello requieren uno para efectos de algún trámite, les será más difícil. “Cuando no se cumple en tiempo y forma, esto nos trae ciertas complicaciones administrativas, y para evitarlo les pedimos a los productores que cuenten con su permiso, ya que no es tanto lo que cuesta, y así tampoco ellos cuenten con algún impedimento posterior”, expresó el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Aunado a ello, Carlos Beltrán indicó que lamentablemente en ocasiones los productores por diversas razones se demoran en realizar tan importante trámite, recalcando que es necesario estén en tiempo y forma. Por otro lado, dio a conocer que todo productor debe tomar en cuenta de cumplir con las indicaciones correspondientes, ya que lo único que se busca en la Junta de Sanidad es que sigan adelante y se pueda resultar con los mejores desarrollos y producciones de los diversos cultivos.

Cabe mencionar que fue en el mes de octubre en que la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora empezó con la entrega de permisos de las siembras, pidiéndose a los productores como requisitos que cuenten con el documento de autorización de la superficie que se les asignó por parte del módulo de riego al que pertenecen, así como también deberán contar con semillas que estén registradas y que cuenten con buena calidad de germinación, mientras a los que tengan un mal historial o no estén válidos, así como que cuenten con deudas, no se les podrá otorgar el permiso correspondiente, con el que no tendrán problemas, ya que con esa finalidad es la expedición de permisos de siembras, tal es el caso de lo que se mencionaba anteriormente, en las complicaciones administrativas.