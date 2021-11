Personas vulnerables son las más afectadas por el frío en el estado de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Con la presencia del cambio de clima en Sinaloa que se ha dejado sentir en semanas pasadas, algunas personas como adultos mayores, niños y embarazadas, son las más vulnerables al enfermarse, es por ello que hoy más que nunca es importante protegerse del frío y así evitar contraer alguna enfermedad. Al respecto, la doctora Daniela Díaz mencionó que pese a que aún no ha llegado al 100 por ciento el frío, resaltó que estas personas son quienes corren el riesgo de contraer problemas respiratorios, así como gripas e infecciones víricas.

“Estas personas son quienes más precauciones deben tener, es muy normal que a partir de este mes las personas lleguen a consultarse por el clima y con problemas respiratorios, pero ya en el mes de diciembre es cuando empiezan a aumentar”, indicó la doctora.

Señaló que es de suma importancia que madres de familia estén al cuidado de sus niños y de los adultos mayores, ya que en caso de presentar algún síntoma de riesgo los lleven a su médico más cercano, esto con la finalidad de evitar contratiempos o que se agrave la situación.

Asimismo, la doctora expuso que es importante no tomar medicamentos sin ser recetados, ya que algunos de ellos pueden precipitar los problemas derivados a la exposición del frío, así como beber líquidos, aunque no se cuente con sed, sobre todo agua y es muy importante abrigarse. “En estos tiempos es cuando más las personas deben cuidarse y no olvidarse que estamos en pandemia, porque solemos por momentos estar encerrados juntos y cuando una persona está enferma aumenta la transmisión aérea, es por eso que hay que cuidarse mucho, más vale prevenir que lamentar y andar pasando las fechas enfermos”, dijo.

Por otro lado, la doctora Daniela Díaz argumentó que en estos días de invierno, en los que el frío nos cala completamente, y toda ropa de abrigo nos parece poca, debemos protegernos de sus efectos. “El frío causa inflamación en la garganta, que es un lugar adecuado para que el virus, que está en el ambiente, anide y cause una infección viral. El catarro es una inflamación producida por virus respiratorios que afectan a la vía aérea superior, donde se encuentran la garganta y las fosas nasales, sin embargo, la gripe es una infección causada por un virus específico, que provoca un malestar general”, resaltó. Ante lo anterior, explicó que los síntomas que las personas pueden presentar en el caso de catarro son irritación en los ojos, molestia en la zona de la faringe, estornudo, nariz congestionada y goteo nasal.