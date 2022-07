Pesca furtiva prevalece en bahías del centro de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Por falta de inspectores de pesca, se mantiene el problema de furtivismo en las bahías de Altata-Ensenada del Pabellón en Sinaloa, esto pues se ha detectado y se tiene conocimiento de venta de especies obtenidas mediante pesca ilegal durante la veda, reclamó Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la federación de cooperativas pesqueras de dicha zona.

Expuso que es desde hace algunos años, que se redujo el presupuesto para pesca en el país, que es solo la vigilancia que se logra aplicar mediante los operativos del programa de inspección y vigilancia estatal, pero por parte de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapresca), se carece de inspecciones en las bahías y esteros de la entidad.

"Aquí lo que se necesita es apoyo de las autoridades y que hagan revisiones a los puestos de mariscos que son los que comprar, porque yo siempre lo e dicho, mientras haya quien compre el producto que está vedado va haber quien lo saque porque la necesidad existe en todos los pueblos y la gente le busca y le hace la lucha", destacó el líder de pescadores.

Especificó que el problema recae en que además de la carencia de personal para inspección por Conapesca, son pocas las visitas que se realizan y no se hacen las revisiones necesarias para determinar si el producto que se vende en Altata es traído de otros sitios o es local obtenido mediante pesca furtiva, lo que hace que prevalezca la desobediencia de pescadores furtivos.

"La falta, la ausencia de los inspectores de pesca que son muy pocos los que hay, no alcanzan a cubrir todo el territorio, inclusive vienen una vez, dos veces cada tiempo, no revisan, no hacen las revisiones necesarias", reiteró.

En el caso del apoyo para el programa de inspección y vigilancia que es aplicado por parte del estado, son 11 millones de pesos los que se están aplicando para que se realicen rondines de verificación contra la pesca ilegal en Sinaloa.

Este recurso llega directamente a los pescadores para que se encarguen de las labores utilizando sus pangas y realicen la compra de combustible, esto ante la falta de programas de inspección por parte del gobierno federal.

Durante el 2022, pescadores se quejaron del retraso del inicio del programa por falta del pago de los recursos, mismo que se retrasó más de dos meses posterior al inicio de la veda pesquera en la entidad.