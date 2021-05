Pescadores de Playa Norte en Mazatlán registran buenas capturas, pero bajas ventas

Mazatlán, Sinaloa.- Los pescadores de la zona de Playa Norte en Mazatlán informaron que se han registrado buenas capturas de productos. Sin embargo, no han tenido un repunte de ventas como esperaban.

A pesar de que está por llegar el Día de las Madres, los pescadores no han aumentado la actividad.

José Ángel Gordillo estimó que la baja en ventas se debe a que las familias mazatlecas compran el pescado pajarito por estar en temporada y se dejan de vender las demás especies.

“Ahorita nos va muy mal con las ventas, casi no baja gente y esto es lamentable. Hay mucho producto pero eso no tiene caso si no le podemos vender a nadie, todo mundo se va a comprar el pajarito”, expresó José Ángel Gordillo.

Los precios de los productos son bajos, la curvina se encuentra a 30 pesos el kilo, la sierra a 50 pesos el kilo.

Los hombres del mar comentaron que a finales del mes de mayo ya no se tiene registro de pajaritos, confían en que después del 20 de mayo comiencen a repuntar las ventas pues tienen que llevar el sustento para su familia.

Invitan a toda la ciudadanía a comprar mariscos frescos del mar. Todos los pescadores sacan los productos de ese mismo día, nada de congelados, con el objetivo de atraer a los clientes.