Pescadores de la zona norte de Sinaloa aún esperan el apoyo de Bienpesca

Los Mochis, Sinaloa.- Pescadores de la zona norte de Sinaloa alzaron la voz inconformes por la falta de pago del apoyo denominado Bienpesca, del gobierno federal.

Sandra Leyva Meza explicó que en el campo pesquero El Hecho, Ahome, el total de la población se dedica a la pesca y el año pasado casi todos los pescadores fueron beneficiados con este programa, pero este 2021 solo se le pagó a la mitad.

“Primero nos dijeron que nos esperáramos a que pasen las elecciones porque era veda electoral y nos esperamos, luego se atravesó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y tampoco pudieron entregarnos el apoyo, pero ya todo eso pasó y seguimos sin recibir el beneficio de ese programa de apoyo a los pescadores”, explicó.

Afectados

Leyva Meza explicó que son muchas las comunidades que siguen en espera del pago de los 7 mil 200 pesos anuales que se estableció en ese programa para beneficio de las familias que se dedican a la pesca y siguen en espera.

“Aquí las familias completas nos dedicamos a la pesca, los hombres salen al mar y nosotros descabezamos y descarnamos la jaiba o camarón o hacemos pulpa cuando esos productos están vedados; ahorita no hay nada, no se está capturando nada, hay pérdidas y aunado a eso, tampoco tenemos el apoyo que nos prometieron para las familias de pescadores, no tenemos nada y estamos viviendo una situación muy difícil”, agregó.

En el mismo sentido, Elizabeth Olivas Álvarez, también esposa de un pescador, explicó que el recurso que proporciona el gobierno federal se les deposita a unas tarjetas bancarias, pero hasta el momento no ha sido depositado y cientos de familias de pescadores tienen una situación económica muy difícil.

Familias de pescadores de El Hecho y Bacorehuis se reunieron para analizar la problemática de la falta del apoyo de Bienpesca. Foto: Debate

Añadió que trabajadores de las oficinas de Bienestar les han informado que el recurso ya está, solo falta que sea depositado a las tarjetas, por lo que temen que ese recurso haya sido desviado y nunca se les deposite como lo han estado esperando todo el año.

“Hacemos un llamado a las autoridades federales para que se revise este programa y se vea por qué no nos ha llegado el apoyo a los pescadores. Si es cierto que el dinero ya está, que se vea por qué no ha sido entregado y estar seguros de que no fue desviado”, agregó.

Reuniones

Familias de pescadores de El Hecho y Bacorehuis se reunieron para analizar la problemática de la falta del apoyo de Bienpesca, el cual no ha sido entregado a más de la mitad de los pescadores que fueron beneficiados desde el año pasado con el programa.