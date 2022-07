Pescadores del centro de Sinaloa reciben tarjetas del apoyo de Bienpesca sin fondos

Al iniciar el gobierno federal en curso, que está a cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se eliminaron los apoyos que se otorgaban al sector pesquero del país, dejando solamente un único apoyo que se entrega de manera directa al pescador y fue denominado Bienpesca, este consta de un pago anual de 7 mil 200 pesos por beneficiario y no debe de tener intervención de cooperativas en el trámite.

Actualmente los residentes de las zonas pesqueras se encuentran en complicaciones por falta de recursos ante la veda que no permite la pesca y venta de productos.

“No hay citas, no hay nada, porque ahorita el gobierno a como está, pide que sea el interesado, el de la tarjeta, el que tiene que estar ahí, y a nosotros con federación la verdad es que no nos reciben” reiteró el líder de pescadores.

Y además no se tiene acceso a una cita para aclarar dudas por parte de las federaciones de cooperativas, a quienes además si buscan acercamiento no se les recibe por las autoridades quienes son los que tienen respuestas.

Lamentó que ante la falta de información del gobierno federal que se está teniendo durante la actual administración, no se sabe el porqué no se ha depositado a una gran cantidad de pescadores.

Medina Inzunza explicó que la información que se ha dado a conocer fue solamente que el mes julio se depositaría a los compañeros que cuentan con tarjetas bancarias, y en el mes de agosto se soltarían las órdenes para los pagos de quienes no contaban con tarjetas bancarias; sin embargo, la última información que se obtuvo fue que se daría tarjeta en general, por lo que se desató confusión entre pescadores que no han obtenido el apoyo.

“No se ha cubierto el apoyo al cien por ciento. Es mucha la gente que tiene sus tarjetas, pero no les han depositado; se hizo una encuesta para ver qué rollo con sus tarjetas. Y la verdad es que sí necesitamos hacer algo, yo creo que es un 10 por ciento a los que les han depositado”, reiteró el pescador de Altata.

