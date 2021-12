Pescadores del municipio de Angostura se preparan para la captura del camarón caqui

Angostura, Sinaloa.- Para que todo esté listo al momento de que se llegue la fecha de la pesca del camarón café o camarón caqui, como muchos lo conocen, y que las prisas no les ganen, pescadores del municipio costero se andan preparando con todas sus artes de pesca como lo son sus redes para el momento indicado. El pescador Maclovio Sánchez, del puerto La Reforma, Angostura, mencionó que la mayoría de los hombres de mar ya cuentan con sus equipos necesarios para la actividad. Informó que este crustáceo es capturado de noche en esta época de frío, lo cual implica riesgo, pero aún así salen a realizarlo.

Por otro lado, el pescador Jesús Sánchez argumentó que pese a que sufren mucho frío cuando están con la captura de este camarón siguen de frente con la actividad misma de la que cuentan con buenas expectativas y por lo pronto se encuentran con el crustáceo azul.

“Las mallas ya las tengo listas para el camarón café, uso la de 2 centímetros, espero esta temporada me vaya y nos vaya bien a todos la verdad, eso es lo que más deseo porque sí nos hace falta, sí hace mucho frío pero la necesidad es más grande y tenemos que darle al trabajo a pesar de todo, por ejemplo, yo si veo que la captura no es buena dejo de hacerlo porque así no tiene caso la verdad”, mencionó. Añadió que cuando ya se puede ir a la captura de este camarón muchos pescadores se van a ellos sin problema alguno.

Prosiguiendo con el tema, el pescador Pedro Angulo, de igual manera dio a conocer que ya se encuentra preparado con sus artes de pesca y dispuesto a arrancar el día que les den luz verde. Indicó que sus expectativas son buenas, así como también lamentó que la pesca del camarón no ha sido tan favorable a como él quisiera en cuanto a lo que ha estado sacando desde el levantamiento de veda que esperaba fuera todo un éxito.

Sin duda alguna el camarón caqui se está volviendo la esperanza de los pescadores del municipio costero ante las bajas capturas que han estado sacando últimamente por lo cual ya se andan alistando y algunos de ellos expresan que ojalá esta captura sí repunte y a todos los hombres de mar les vaya bien. Cabe mencionar que los pescadores del municipio de Angostura este año no han tenido buenos resultados con los diferentes crustáceos, por lo que esperan todo mejore por el bien de ellos.