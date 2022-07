Pescadores en espera de la captura mixta de jaiba en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Pese a que ya están fluyendo los pagos del Bienpesca, los hombres del mar están en espera de que inicie la captura mixta de jaiba para mejorar un poco su situación financiera, señaló el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en Guasave.

Añadió que debido al clima, muchos de los pescadores no están saliendo.

Captura

Raúl Leal Félix señaló que pese a que muchos de los compañeros no querían, se abrió la captura de la jaiba macho nada más, teniendo mediana captura los primeros días.

“Algunos compañeros pidieron que sí se empezara y los primeros días estuvieron más o menos, pero puro macho y hay que devolver la hembra al agua y a veces, con el sistema de pesca que tenemos se complica, por eso muchos decíamos que nos esperábamos a la pesca revuelta, que ya va a ser el domingo.”

Añadió que para después del domingo, ya con la pesca revuelta, sí se tienen buenas expectativas, al menos en las primeras semanas.

“Estamos listos ya para salir este domingo, nosotros esperamos que por lo menos las primeras semanas sean muy buenas en producción, que buena falta nos hace.”

Explicó que debido al clima que se ha estado registrando, muchos de los pescadores han optado por no salir a trabajar, por lo que le apuestan fuerte a la jaiba iniciada la captura.

“Ahorita por las mareas no está saliendo la gente, porque nosotros dependemos mucho de los climas, las condiciones, de la marea y pues no estamos saliendo.”

Apoyo

Leal Félix reconoció que los pagos del Bienpesca sí están fluyendo, aunque como es por etapas, hay muchos que aún no les llega.

“Los pagos del Bienpesca sí han estado fluyendo, igual sí hay algunos que todavía no salen, pero a penas empezaron los pagos, va a haber una segunda etapa en agosto y será en tres etapas según y hasta hablan de que puede llegar hasta septiembre.”

Respecto al censo, señaló que no tiene dato de que alguien haya quedado por fuera, aunque dijo que sí han salido detalles que se han ido resolviendo.

“No tengo datos de que alguien se haya quedado fuera, pero sí se van presentando en el camino cositas que quedaron pendientes, pero vamos atendiéndolas.” Destacó que ante la situación crítica que viven, cualquier apoyo es muy bien recibido.

“Ya en estos tiempos, los apoyos que lleguen siempre son bienvenidos, porque nos ayuda en algo para sobrepasar esta crisis económica que se vive.”