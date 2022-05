Pescadores ribereños de Ahome, abandonados a su suerte

Los Mochis, Sinaloa.- Los pescadores ribereños de Ahome denunciaron que en los últimos años no han sido apoyados y quedaron a su suerte en la actividad.

Leonel Sánchez Cota, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora, señaló que de manera paulatina se les han retirado los apoyos como la gasolina, los recursos económicos para los proyectos productivos, el apoyo para motores marinos y para embarcaciones, entre otras ayudas que sacaban adelante a los pescadores.

“Si bien es cierto no se solucionaban nuestros problemas, no obstante muchas de las cooperativas pesqueras lograban cumplir con sus compromisos económicos, y ahora los hombres del mar estamos a la deriva”, aseguró.

Sánchez Cota dijo que Bienpesca es un apoyo económico que no soluciona nada, sobre todo porque es un recurso mínimo, pero que este se vio más afectado ya que ampliaron la base de beneficiarios, eso es un descontrol pues ese apoyo se le entrega a todos aunque no sean pescadores.

“Los pescadores ribereños definitivamente ya no contamos con ningún tipo de apoyo que no sea el de Bienpesca. Ahorita quien nos echa la mano es Gobierno del Estado, pero también no hay una buena organización, ya que hay poco recurso y muchos solicitantes”, enfatizó.

El líder de los ribereños lamentó que los apoyos se volvieron la manzana de la discordia, ya que todos querían formar nuevas organizaciones para acceder a esos recursos.

Apuntó que eso motivó al actual gobierno a retirar los apoyos por considerar que se hacía mal uso del dinero al no aplicarse al proyecto que se había propuesto.

“Esta situación ha llevado a que el gobierno federal forme sus propias organizaciones para poder distribuir los recursos”, señaló.