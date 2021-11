Pescadores ribereños de Angostura paran la captura de camarón y jaiba

Angostura, Sinaloa.- La actividad pesquera en el municipio de Angostura no ha tenido un repunte significativo para los hombres del mar, mismos que informaron que se encuentran en paro por motivo de las mareas muertas; es decir, que las corrientes no se mueven, así como también se dijo que para que la bahía descanse. En voz del pescador Maclovio Sánchez, tienen aproximadamente cinco días que no están pescando el producto de camarón ni la jaiba, sin embargo, se informó que el próximo domingo vuelven a la actividad nuevamente, esperando así todo marche con normalidad y obtengan buenos resultados en la pesca, ya que desafortunadamente desde el arranque de ella no han estado obteniendo buenas cantidades.

“Paramos dos días antes de que la Luna llegue a cuarto, ya sea creciente o menguante, cada cuarto paramos dos días y comenzamos dos días después, igual los que pescan jaiba”, explicó.Asimismo, el hombre del mar dijo que durante estos días que han estado parados en la pesca se han visto en la necesidad de buscar de otras maneras llevar el sustento a sus hogares.

Por su parte, el pescador Manuel López mencionó que el parar actividades por una parte está bien, porque así dejan descansar a la bahía, y por otra dejan de capturar el poco producto. “Con estos días que hemos dejado de trabajar sí lo sentimos, la verdad, bueno, yo desde mi punto de vista, porque a pesar de que últimamente no estemos sacando mucho, pues siempre nos ayuda un poco, pero igual debemos dejar descansar”, fueron las palabras del pescador.

Añadió que tanto los que se encargan de capturar el camarón, así como la jaiba, emprenderán nuevamente el domingo sus actividades en busca de que les vaya bien, que es con lo que zarpan cada mañana. Mario Martínez, quien tiene muchos años dedicándose a la actividad de la pesca, dio a conocer que lamentablemente este año está siendo muy malo para todos, por lo poco que han logrado sacar, de lo que dijo son entre 10 kilos de camarón como máximo.

“La pesca está muy mala, la verdad, pero no nos queda de otra más que seguir con la actividad, y ahora que la paramos, pues a mí se me complica, pero es algo que entendemos, porque la situación no nos favorece en nada, cuando las mareas están muertas uno como pescador debe entender que así no se puede. En este caso, yo y otros compañeros que también son pescadores nos ponemos a trabajar en otras cosas para sacar dinero y llevar a nuestras casas, porque del Cielo no nos va a caer, si no nos movemos no vamos a tener”, dijo.