Pescadores ribereños del sur de Sinaloa viven una crítica temporada

Mazatlán, Sinaloa.- Una temporada crítica es la que viven los pescadores ribereños del sur de estado de Sinaloa.

Ramón Corona, líder de los pescadores, comentó que esta temporada de capturas no fue buena, debido a que no se destaparon las bocas a tiempo y no tuvieron buena producción.

Los lamentos

“Estuvo la situación muy ‘piojosa’, no nos fue bien, siempre diré que lo principal son las bocas, si están las bocas cerradas y no sale con tiempo, no vamos a tener productos”, expresó Ramón Corona.

Manifestó que el año pasado, el Gobierno Estatal envió una maquinaria vieja, y esta no cubrió las necesidades de los trabajadores pues constantemente dejaba de funcionar.

El representante de los ribereños reveló que el diputado federal, Mario Osuna Medina, gestionó apoyos para que lleguen dos máquinas nuevas en beneficio a los campos pesqueros en El Huizache-Caimanero.

Otra de las principales quejas de los hombres del mar es que el programa de inspección y vigilancia no se implementó, pues tuvieron un incremento de la pesca ilegal.

Las deudas

Los pescadores aseguraron que hasta pagaron para que se cuidaran los lugares de producción.

También tuvieron que endeudarse para darle mantenimiento a as embarcaciones y reparar artículos de pesca.

Algunas personas que capturaron en tiempos de veda malbarataban el producto y lo poco que capturaban los ribereños no fue vendido pues la sociedad prefería consumir el ilegal.

Los pescadores comentaron que el Gobierno Federal no apoyó al 100 por ciento al sector, es por eso que tuvieron una temporada difícil y llena de incertidumbre.

El diputado federal, Mario Osuna Medina aseveró que hace gestiones para apertura de bocas con apoyo de buena maquinaria.