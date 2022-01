Pese a bajos volúmenes en presa, no hay registro de robos de agua en Angostura

Sinaloa.- Pese a los bajos niveles de agua de la presa Adolfo López Mateos, no se han registrado robos de agua en la zona de riego del municipio de Angostura.

Lo anterior aseguró el presidente del Módulo de Riego 74-I, Andrés Urías Urías, quien comentó que esta zona se abastece de la presa antes mencionada y pese al trayecto del líquido no se tiene reportes de robo.

“Hasta el momento no se han detectado, pero estamos al pendiente de cualquier situación que se presente, la vigilancia es constante”, declaró. Las medidas de vigilancia de cada uno de los tapos es constante y depende del mismo productor.

Dado el panorama complicado que se vislumbra por los volúmenes bajos de la presa en cuestión, el presidente del módulo 74-I ve complicado poder sacar adelante el ciclo otoño-invierno.

Por el momento se le está dando prioridad de cumplir con los riegos de este ciclo antes de poder apoyar el de primavera-verano, aseguró.

Esto, debido a que aún no se cuenta con un plan de siembra para los próximos meses, por lo que la prioridad es sacar lo que ya se tiene sembrado.

“Ahorita no hay condiciones, no hay agua y no hay facilidad de prestar la red hidráulica, no está disponible”, recalcó Andrés Urías. Asimismo, mencionó que las sanciones a los robos de agua dependen de la gravedad de la acción cometida, pues consisten en cortarle el suministro de agua por tres días a la persona implicada, y además se le aplica una multa económica.