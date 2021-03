Pese a los costos, ven viable bombardeo de nubes en Guasave

Sinaloa.- Ante la imposibilidad de una reasignación del agua, pues no se puede extraerle más líquido a la presa, el bombardeo de nubes debería de considerarse para bien, como una opción ante la sequía que se está viviendo, señaló el presidente de la Red Mayor del Distrito 063 en Guasave, Sinaloa.

Añadió que aunque el programa representa un costo, se tendría que hacer el esfuerzo, además de buscar el apoyo del gobierno estatal y federal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Buena opción

Julio César Sánchez Flores, presidente de la Red Mayor del Distrito 063, señaló que el programa de bombardeo de nubes debería de valorarse para bien para obtener más agua en la cuenca, resaltando que aunque hay escepticismo al respecto, sí funciona.

Leer más: Productores demandarían a Selgamex por falta de pagos

“La verdad es que sí ha funcionado, pero no se le ha dado la cuantificación exacta, pero de que funciona, funciona, porque hemos tenido respuesta, pero hay quienes son escépticos, no lo creen y hay quienes sí creemos que está funcionando.”

Sánchez Flores detalló que dicho programa se ha estado implementando en el valle de Culiacán con buenos resultados.

“En el valle de Culiacán lo estuvieron aplicando y les comento que también tuvo beneficios el área de la cuenca del río Sinaloa que es el área de Durango, que es el área de donde también nos viene agua a nosotros y tuvimos una buena aportación gracias a ese trabajo que se ha hecho.”

Al ser cuestionado sobre los costos del programa, aceptó que sí es considerable, sin embargo se pueden tocar puertas estatales y federales.

“Definitivamente sí se habla de un costo, pero no hay agua más cara que la que no hay, entonces tendremos que hacer el esfuerzo, tendremos que tocar las puertas con el gobierno del estado y por qué no decirlo, también con el gobierno federal, porque es un tema que nos incluye a todos en general.”

Leer más: Persisten altas y bajas en el precio de las hortalizas en Sinaloa

Apoyo posible

Sánchez Flores detalló que se les informó que existe la posibilidad de asignar un recurso para el rescate, apoyando a todos los módulos del estado.

“Nosotros hicimos una solicitud de un recurso extra para apoyo al rescate y sí, tuvimos reuniones con el director de distritos de Riego y nos dio la posibilidad de que en el proyecto de S217 haya la oportunidad de asignar algún recurso para apoyar a todos los módulos del estado, desde El Carrizo hasta la Cruz de Elota que hayan entrado al Programa Emergente de Rescate.”