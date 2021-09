Piden a pescadores de Topolobampo, Sinaloa, apegarse a las normas de seguridad

Los Mochis, Sinaloa.- A tres días de haber iniciado oficialmente la pesca de camarón en el litoral del océano Pacífico, el Sector Naval de Topolobampo, Ahome, pidió a los pescadores apegarse a las normas de seguridad establecidas para dicha actividad.

El contralmirante Anselmo Osorio Fraga, comandante del Sector Naval de Topolobampo, señaló que los protocolos establecidos no sólo son un capricho, sino que están debidamente estudiados para salvaguardar la integridad de quienes salen al mar.

Operativos

“Es muy importante que todos los pescadores tomen conciencia en lo que es la salvaguarda de la vida, evitar en la mar no llevar sus equipos de protección, sus salvavidas, equipos de comunicaciones porque lamentablemente hay pérdidas humanas. Ahorita estamos ya preparados, estamos listos trabajando de la mano con el resto de las autoridades como Conapesca y Profepa para que todo este proceso (pesca) pueda realizarse sin ningún problema.”

En ese sentido, insistió en que es necesario que exista conciencia entre quienes conforman las diferentes cooperativas pesqueras para contar con todo el equipo necesario para actuar en caso de ser necesario, aunque aclaró que con sus sistemas de navegación y de comunicación a través del sistema de búsqueda y rescate están en constantemente vigilancia.

“Es invitarlos a que cumplan por su seguridad con todas las normas establecidas, que nada den por un hecho ni que minimicen cualquier situación. A veces nada más se llevan un celular, pensando que con eso se van a comunicar con su familia. Entonces es invitarlos a que tomen conciencia: al mar hay que tenerle respeto, el mar impone y en el mar uno prácticamente está solo.”

Decomisos

Por último, reconoció que se ha dado algunos decomisos de producto del mar por comprobarse que es resultado de la pesca furtiva, aunque no precisó ni cuándo se han dado estas acciones ni en dónde.

“Hemos tenido decomisos en todo lo que es la bahía y el litoral que es muy extenso. Los decomisos que se han dado han sido a través de la autoridad, en este caso Conapesca y ha sido en bodega. Desde cuándo está ese producto, realmente no tengo esa información exacta; no sabemos pero es un hecho, sí ha habido pesca furtiva, desde el hecho de que haya aseguramiento de producto en bodega es que hay pesca furtiva aunque no exactamente aquí en la zona del área de Topolobampo”, enfatizó.