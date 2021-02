Piden a productores no desesperarse, ya que no hay frijol en México

Guasave, Sinaloa.- A consideración del presidente de la Asociación de Agricultores, Baltazar Aguilasocho, al generalizarse las trillas de frijol en el Valle de Guasave, los intermediarios han empezado a castigar los precios al bajarlos en una proporción de 10 pesos por kilo, razón por la que pide a productores que guarden el grano y no malbaraten su cosecha.

“Tenemos la seguridad de que por las condiciones del mercado hay factores que seguramente ayudarán a que se fijen precios justos en la producción, porque en Sinaloa no se alcanzaron a sembrar ni siquiera 68 mil hectáreas y sabemos que la producción de Chihuahua, Durango y Zacatecas fue muy baja por los problemas de sequía, y muchos de los productores optaron por guardar el 30 por ciento del volumen del grano para utilizarlo como semilla en el próximo ciclo agrícola. Reiteró que no se debe caer en el desespero para venderlo dosificadamente y que el mercado no se sature.”

En la medida de lo posible se espera que guarden el grano y esperen a que repunte el precio.