Piden meter en cintura a compradores de frijol en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Que el gobierno intervenga y meta en cintura a los compradores libres o coyotes para que los productores de frijol en Sinaloa logren obtener la utilidad que este año por justicia les pertenece, demandó ayer Ramón Francisco Cervantes Flores.

El expresidente del comisariado del ejido Plan de San Luis, del municipio de Ahome, señaló que verdaderamente no es justa la posición que están asumiendo los comisionistas porque de todos son conocidos los serios problemas de desabasto que se presentan del producto a nivel nacional, como consecuencia de la sequía y las heladas que durante el 2020 se presentaron en los estados temporaleros del país, provocando un grave desplome en la producción nacional del básico.

Indicó que, por lo tanto, no se justifican los bajos precios a que los compradores pretenden acaparar el frijol sinaloense, el cual incluso se destaca por su alta calidad en el mercado porque incluso han llegado el descaro de ofrecer a los productores precios cercanos a los 20 pesos por kilo, para poder comprarles su producción cuando ese mismo grano en el mercado a los consumidores se lo están vendiendo por encima de los 50 pesos.

Precio piso

El dirigente ejidal llamó a los productores a no malbaratar el producto y a no hacer operaciones cuando no les paguen mínimamente un precio de 35 mil pesos por tonelada que consideran puede ser una base para que el comisionista gane, pero también el productor. En los centros de abasto hay déficit del grano.

Por su parte, Roberto Félix, vicepresidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, criticó la postura asumida por los compradores de frijol, ya que definitivamente no tiene ninguna justificación la postura que están asumiendo para pagar los bajos precios por la producción, porque en investigaciones directas que han realizado a nivel nacional en las principales centros de abasto del país se presenta actualmente un grave desabasto del producto y el poco frijol que está llegando se agota rápidamente y aparte se está cotizando a precios muy elevados a los consumidores.

El dirigente manifestó que, por lo tanto, no se entiende la posición cerrada asumida por los compradores en Sinaloa que a toda costa pretenden acaparar la producción a muy bajos precios.

“El llamado a los productores es a que no suelten el frijol, pues la verdad es que no hay frijol, pues ya lo constatamos directamente en la Ciudad de México que no hay frijol, por lo que hay que defender el precio”, puntualizó Roberto Félix, líder de la organización campesina.