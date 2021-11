Piden organizaciones agrícolas piso parejo en la desaparición de la cuota ejidal en Sinaloa

Sinaloa.- En peligro se encuentran las organizaciones de productores del estado con la posible desaparición de la cuota ejidal, lamentó Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Sinaloa.

Explicó que con la finalidad de plantearle el problema al secretario de Agricultura Jaime Montes Salas se realizó una reunión en la que se habló del manifiesto del gobernador Rubén Rocha Moya que en reunión en el municipio de Guasave dio a conocer, al asegurar que se había dado la orden de suspender la cuota ejidal.

"Nosotros no estamos en contra de que cumpla sus compromisos de campaña, simplemente que no pude dejar simplemente colgados a las organizaciones de productores en el estado, ya que lo que ha distinguido a Sinaloa es su calidad organizativa y la calidad de sus organizaciones ", reiteró.

Destacó que la petición recae en que al igual que la ley federal del trabajo regula la relación entre patrones y trabajadores y la del patrón con el gobierno, que la ley de asociación agrícolas emitida el 31 de marzo del 1997 se le incorpore un apartado en donde se hable exclusivamente de las cuotas o financiamiento de las asociaciones de carácter social.

"No estamos en contra de que la quiten pero si que nos den trato parejo, porque el sector particular tiene una ley de asociaciones agrícolas que de alguna manera regula y establece el tema del financiamiento de esas organizaciones, pero el sector social no está reglamentado", reiteró.