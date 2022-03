Pierden el ánimo productores de frijol, no habrá rentabilidad en la cosecha 2022 en Sinaloa

"En el tema del frijol no tenemos ni el ánimo, ni el optimismo para que que los compañeros tengan los niveles de rentabilidad deseados, tuvimos incluso la oportunidad de tener un diálogo con el gobernador del estado y el propio secretario de economía y coincidimos que difícilmente para poder darle un tratamiento adecuado al tema del frijol en Sinaloa, difícilmente se puede tratar ese tema de bote pronto", expuso.

Explicó que de acuerdo a las reuniones que se han realizado con las autoridades estatales, se coincide en que las temporadas de frijol deben de programarse y prever cualquier contingencia o condición con mucho tiempo de anticipación, incluso desde la cosecha anterior se debe de estar planeando todo lo referente al ciclo del próximo año para que los factores que están incidiendo y están afectando la rentabilidad de los productores de frijol de Sinaloa, ya no inciden.

Expuso que al generalizarse las trillas de frijol en Sinaloa y no verse resultados favorables para los productores, el optimismo de poder recuperar los precios del kilogramo de frijol se han acabado , situación por la que se está optando por vender a bajo precio para sacar las deudas en créditos que se tienen.

Culiacán, Sinaloa.- Sin ánimo de tener rentabilidad en la cosecha 2022 se encuentran los productores de frijol , esto pues a pesar de las estrategias que se buscaron implementar con el almacenamiento del grano , todo apunta a que no habrá rentabilidad este año, lamentó Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias (CNC).

