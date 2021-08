Plagas empiezan a amenazar campos agrícolas de la Región del Évora

Sinaloa.- La aparición y propagación de plagas en los campos agrícolas en el arranque de las siembras de temporal empiezan a prender los focos rojos en los campos agrícolas de la Región del Évora, que a decir de Samuel López Angulo, presidente de Cesavesin, los productores deben estar al tanto de la plaga del chapulín para posteriormente estar checando el pulgón en el sorgo y el gusano telarañero en el ajonjolí. “Hay que estar monitoreando y vigilando, así como asesorándose con los técnicos de la Junta de Sanidad Vegetal”, expresó.

Ante la presencia en los cultivos de estas plagas que son considerados factores que preocupan a los agricultores, reiteró que se deben acercar a la Junta de Sanidad para darle el seguimiento apropiado a ello.

Explicó que en cuanto a los cultivos de cacahuate el daño que puede provocar es que el chapulín defolie la hoja mientras que en el sorgo el pulgón amarillo es altamente letal secando la planta ni dejándola desarrollar y el gusano telarañero no deja producir granos. “Por eso es muy importante ir con los técnicos de la Junta antes de llegar a que apliquen el control biológico que son los insectos benéficos”, dijo.

López Angulo indicó que el principal factor y que ha favorecido en la reproducción de las plagas son por el cambio climático que se ha registrado en la zona, sin embargo, dijo que es algo inexacto que a ciencia cierta no se sabe cuál es la principal razón de ello.

Leer más: Bomberos Guamúchil celebran su día con una emotiva ceremonia religiosa

“Es inexacto, ahorita tenemos un cambio climático que es lo que nos está perjudicando mucho pero científicamente no se sabe porque como el año pasado afortunadamente no hubo plaga de chapulín y hay años que baja la incidencia del pulgón o que se incrementa y aquí a ciencia cierta no se puede determinar cuáles son los factores que inciden en las plagas, pero de que están presentes están presentes”, finalizó.