Planta de GPO no contaminará la bahía y generará empleos en beneficio de comunidades indígenas: Guillermo Elizondo

Los Mochis, Sinaloa.- El empresario Guillermo Elizondo Collard destacó la urgencia de que las comunidades indígenas están plenamente convencidas de todos los beneficios que se detonarán con la construcción de la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo, Ahome, ya que se trata de una industria que no contaminara la bahía, y reactivará la generación de empleos en su beneficio y será la puerta de entrada para impulsar el desarrollo de toda esta zona.

Indicó que definitivamente es muy importante que se concrete el proyecto de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, ya que la crisis de fertilizantes no solamente sigue prevaleciendo a nivel mundial, sino que amenaza con crear una "tormenta perfecta" durante la próxima temporada agrícola en perjuicios de los agricultores y de todo el sector en general.

Calificó como urgente que se empiecen a tomar medidas locales que permitan resolver a futuro este importante tema, ya que, de no ser así, las repercusiones que se presentarán serán de tal magnitud que incluso podrían llegar poner en riesgo lo más importante que es la producción de alimentos, lo que generaría repercusiones sumamente negativas para la economía de la entidad y del país.

Insistió en que la situación que se está viviendo en este momento en el tema de los fertilizantes es sumamente complicada, ya que no se ha resuelto el conflicto entre Rusia y Ucrania, de donde depende la adquisición de una parte importante de los fertilizantes que se consumen en México, hay serios problemas de desabasto de cabotajes para mover la producción e incluso estos se han encarecido en más de un 100 por ciento.

"México no produce amoniaco, no produce urea y ahorita nos damos cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania, paró totalmente las exportaciones que se realizaban desde Rusia que aporta el 15% del mercado, también la guerra a ocasionado que se cierren las puertos afectando la cadena de suministro, los precios de los fertilizantes se han ido a unos máximos históricos, al tiempo que ha incrementado la demanda y a disminuido la oferta y se ha aumentado la volatilidad de los precios de la energía, o sea el petróleo y el gas natural qué es básico para la producción de los fertilizantes nitrogenados, y para no variar se aumentaron también los costos del transporte a todo esto yo lo llamo la tormenta perfecta".

El conocido empresario señaló que todos estos aspectos se están conjugando negativamente en contra de la actividad productiva por lo que insistió en la urgencia que reviste la aprobación final del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, el cual ya fue aprobado por la ciudadanía, pero falta el siguiente paso que es la consulta indígena.

"Ya se hizo una consulta dónde más el 80% de los que participaron aprobaron la planta, y ahora por orden judicial se está haciendo la consulta a los indígenas, lo cual me parece perfecto para que participen y den su punto de vista, pero aquí tenemos que asegurarnos de que estén enterados de que la planta no va a contaminar la bahía y va a traer muchos beneficios a todo México. El mundo fuera diferente si en estos momentos la planta de Topo ahorita estuviera produciendo amoniaco, porque va a producir primero amoniaco y luego urea, con esto el problema mundial quedaría a un lado. Nosotros estaríamos exentos de ese problema con esta planta".