Planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa no debe detenerse por más tiempo: Arturo Noriega

Los Mochis, Sinaloa.- El proyecto de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome, ya no puede seguirse deteniendo por más tiempo, ya que son muchos los beneficios económicos que brindará a toda la región y al estado de Sinaloa, afirmó el ingeniero Arturo Noriega Ibarra.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle del Fuerte señaló que este proyecto debe seguir adelante, pues por ningún motivo debe volver a suceder lo que ya aconteció en el pasado, en donde empresas de la talla de Gamesa y la planta de la Tecate, entre otras grandes empresas que se pretendían establecer aquí, finalmente tuvieron que irse al vecino estado de Sonora, en donde han estado operando normalmente y en consecuencia todos los beneficios los han dejado allá.

"En síntesis yo veo el proyecto totalmente positivo, por varias razones: número uno porque va a generar economía para el puerto y en beneficio de todo el comercio local, número dos, porque el reglón de seguridad está cubierto porque tienen una planta dime lugar a esta allá en el Caribe y no han tenido ningún problema en 25 años, en el entendido de que esta planta que está proyectada para Topolobampo va a ser más moderna y con más factores de seguridad".

Criticó que en su momento empresas importantes que trataron de establecerse en la región se fueron al vecino estado de Sonora porque aquí no se les permitió arraigarse y allá están dando los beneficios y no han tenido ningún problema.

Calificó como lamentable que "por posiciones negativas que aquí encabezó un arquitecto, del cual no quiero decir el nombre, y todo esto no llega a la conclusión de que son las mismas autoridades y la misma gente es la que no dejado que lleguen ese tipo de empresas importantes y se establezcan aquí y traigan un mayor regreso a Los Mochis. Lo necesita la ciudad y toda su gente".

El profesionista señaló que no entiende el porqué de la posición negativa de rechazo a la planta, ya que éstas operan con tecnología de lo más moderna y con altos márgenes de seguridad.

Arturo Noriega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle del Fuerte. Foto: Debate

Manifestó que ojalá se alinean los factores que permiten que esta planta finalmente se establezca porque son muchos, reiteró, todos los beneficios que brindará a todo el norte de Sinaloa.

