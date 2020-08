Plantas de amoniaco son seguras, afirma Carlos Pani Espinosa

Sinaloa.- En transmisión en vivo para EL DEBATE, el experto en ingeniería química Carlos Pani Espinosa abordó diversas aristas del tema de seguridad en la industria petroquímica y la importancia que reviste la misma en el escenario regional y nacional, particularmente en momentos de incertidumbre en cuanto a inversiones y empleo, que afirmó son sumamente necesarios para la sociedad mexicana.

Durante su intervención —que puede ser vista en La seguridad hoy en la industria petroquímica con Ing. Carlos Pani Espinosa— disipó dudas relativas a la seguridad y al funcionamiento de las plantas de amoniaco como la que se ha proyectado en Topolobampo, e hizo hincapié en que se trata de instalaciones modernas y automatizadas que cumplen con estándares internacionales de seguridad, por lo que afirmó que son seguras.

Relevancia de los fertilizantes

El especialista señaló que prácticamente no hay una actividad industrial donde la petroquímica no se encuentre involucrada. Para ilustrar esta afirmación, ejemplificó con la industria automotriz, de plásticos, textil y por supuesto la industria de los fertilizantes, plaguicidas y pesticidas, que en el caso particular de la región agrícola del norte de México cobran especial relevancia.

En ese sentido, Carlos Pani se refirió en específico a la zona noroeste de México, incluyendo a Sinaloa y Sonora, considerada como el granero de México. Señaló que la totalidad de fertilizantes que aquí se utilizan son de importación. Por lo tanto, dijo que la producción mexicana de fertilizantes tiene que crecer, y que el amoniaco es la materia prima para lograr una gran variedad de ellos.

El experto en petroquímica dijo que la importancia para la economía nacional y la competitividad que esta actividad de producción de fertilizantes tenga en la zona serán fundamentales para la alimentación del pueblo mexicano, por lo cual considera que el desarrollo de la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo es estratégica para lograr este propósito.

Explicó que el amoniaco ha sido producido en México desde los años de 1950 en Chihuahua, Guanajuato y Veracruz a través de Fertimex, que posteriormente fue privatizada.

Añadió que en 1970 México llegó a ser un gran exportador de amoniaco, líder mundial, mientras que en el escenario actual el país tiene que importar hasta dos millones de toneladas de amoniaco por año, ya que somos deficitarios como país en la producción de fertilizantes, lo cual es preocupante por la incidencia que esto tiene en la industria alimentaria, aseguró Pani Espinosa.

Subrayó que en setenta años de experiencia en la producción de amoniaco en México nunca ha existido un accidente en una planta productora de este químico, y que prácticamente en el mundo es muy baja la incidencia de estos riesgos.

Seguridad en plantas de amoniaco

Sobre la explosión en Beirut, Líbano, dijo que ha habido desinformación, ya que el nitrato de amonio y el amoniaco son diferentes: este ultimo es materia prima del primero. El nitrato de amonio que no se maneja adecuadamente es altamente explosivo. En el lamentable caso de Líbano se trató de un almacenamiento inadecuado, según consideró.

Dijo que se debe reiterar enfáticamente que la planta de Topolobampo no contempla en lo más mínimo la producción de nitrato de amonio, sino que producirá amoniaco, y en una segunda etapa urea, ambos productos altamente consumidos en la zona para la agricultura.

Añadió que actualmente en México se produce amoniaco en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se produjo en el estado de Veracruz hasta hace poco, sin algún accidente reportado en la historia de ambas plantas.

Carlos Pani Espinosa

Lugar: Ciudad de México

Profesión: ingeniero

Trayectoria: ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana; maestría en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey. Cuenta con formación en Análisis de Mercados de Productos Industriales y diplomado en Negocios, ambos por la Universidad de Stanford. Fungió como subdirector comercial de Pemex Petroquímica durante ocho años. Es consultor independiente desde 2015.

Foto: Cortesía

Nitrato de amonio

La explosión registrada el 4 de agosto en Beirut fue originada por 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio que estaban mal almacenadas en el puerto. Este compuesto no se producirá en Topolobampo.

Industria petroquímica

La petroquímica en México y en el mundo se desarrolla a través de una serie de procesos productivos, los cuales provienen de la refinación del petróleo crudo o del procesamiento de gas natural, sea asociado o libre. Se ha caracterizado por contar con un amplio mercado, fragmentado en gran diversidad de productos, uno de ellos el amoniaco.

El amoniaco es un gas incoloro, tiene olor intenso y sumamente irritante, es muy soluble en agua, alcohol y éter, licua fácilmente por presión y es combustible. Es utilizado en fertilizantes solo o en forma de compuestos como sulfato de amonio y urea, sulfato de hidroxilamina, acrilonitrilo, fibras sintéticas y plásticos (nailon, resinas, urea-formaldehído, uretano y melamina), refrigerantes, ácido nítrico, hidrazina, aminas, amidas y para otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industrial farmacéutica.

Economía

La petroquímica hoy en día representa el 3 por ciento del producto nacional bruto en comparación a años atrás, cuando llegó a representar un 8 por ciento. Sin embargo, la falta de inversiones ha disminuido su participación, afirmó Carlos Pani.

Producción

Pani Espinosa explicó que en México la industria petroquímica se compone por sector privado y sector público a través de Pemex, y la variedad de lo que produce es enorme.