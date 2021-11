Plantean pescadores de Guasave hacer estudio en bahía tras mala temporada

Guasave, Sinaloa.- Ante la mala temporada por la que está atravesando el sector pesquero del municipio de Guasave se encuentran buscando concretar una audiencia con el gobernador del estado para solicitarle apoyos económicos para los pescadores, señaló el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras. Añadió que también buscan que con la ayuda de especialistas se realice un estudio amplio en la bahía pues el camarón tiene mucho tiempo sin alcanzar el tamaño de adulto, lo que les impide exportarlo.

Raúl Leal Félix señaló que los hombres del mar siguen trabajando pese a haber poquito producto, y catalogó esta temporada como la peor que han enfrentado en muchos años. “Andamos haciéndole la lucha con lo poquito que hay. La verdad es que estamos ahí en problemas, trabajando, porque si no lo hacemos no comemos, pero la temporada ha sido mala, yo creo que la peor de los últimos años”.

Leal Félix explicó que ante la poca captura la mayoría de las cooperativas están endeudadas y en lo particular ellos traen arrastrando desde octubre una deuda de cuatro millones y medio de pesos, a la cual no le han podido abonar casi nada precisamente porque no se han tenido nada de ganancias.

Indicó que a finales de la pasada administración estatal se le hizo la petición a Quirino Ordaz Coppel, pero no se logró nada, por lo que están buscando concretar una audiencia con el actual gobernador. “Estamos solicitando una audiencia con el gobernador del estado para plantearle la situación y ver cómo podría apoyarnos porque estamos pasando por una fuerte crisis, la peor en mucho tiempo. Nosotros en octubre buscamos el apoyo y teníamos un adeudo de 4.5 millones de pesos lo que es la temporada, pero no se ha abonado mucho porque la situación ha estado muy crítica”.

Leal Félix también comentó que además de pedirle al gobernador apoyo en lo económico, le pedirán que se realice un estudio con especialistas para saber qué pasa en la bahía, ya que se tienen temporadas sin que el camarón llegue al tamaño adulto y eso les está impidiendo exportar el producto. “Necesitamos también que se haga un estudio para la bahía pues algo está pasando porque el camarón llega a nivel juvenil, pero como adulto ya grande no lo vemos y no sabemos la causa”.

El pescador resaltó que este estudio es urgente pues la situación es muy preocupante. “Es urgente porque la verdad está crítica la cosa. Es muy preocupante porque en las últimas temporadas hemos visto mucha larva y camarón juvenil, pero no hemos visto que crezca, que se haga adulto, entonces algo está pasando y requerimos que se haga un análisis serio de la situación por los investigadores y conocer la razón”.