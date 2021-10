Podría alcanzar 20 pesos el kilo de tomate en Mocorito, Sinaloa

Sinaloa.- Con buen optimismo esperan las cosechas de tomate los productores de Mocorito, Sinaloa, de las 500 huertas aproximadamente que se registran. Y aunque reconocen que el precio es muy variable, se podría alcanzar los 20 pesos o más por kilo.

El productor Jesús Flores explicó que se espera menor oferta por los daños registrados en siembras de productores del sur del estado y otras entidades productoras, a causa de las lluvias de la tormenta Nora. Pero el precio es muy variable, ya que de la misma cosecha algunos tomates se venderán muy bien y otros no tanto.

Quien no es tan optimista es el productor Valerio Cervantes, quien dijo que no hay que hacerse ilusiones porque todo puede pasar y no tiene, por el momento, un precio promedio. Y es que no es para menos, ya que el año pasado fue el más trágico de todos para los productores mocoritenses. Comentó que no había compradores, nadie lo quería, ya que los precios cayeron al suelo. “Lo único que se vendió fueron de dos a tres pesos. Pero quedó así, todo en las huertas”.

El productor Jesús Enrique Flores informó que el precio que más alto se ha alcanzado en el kilo de tomate fue de 25 pesos en el año 2018, en algunos cortes.

De acuerdo a los productores consultados, se conoce que producir una hectárea de tomate tiene un costo promedio de 260 mil pesos. “Esto genera en tres meses, de agosto a noviembre, que se desarrolla el cultivo, un circulante de dinero que supera los 85 millones de pesos. “Es una cifra muy considerable que reactiva la economía de la región”. Esto es solamente la inversión que en ocasiones se regresa y se multiplica. Hay un giro en la economía desde julio a diciembre a enero, “estamos hablando de un circulante de dinero que supera los 200 millones de pesos”.