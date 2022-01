Policía de Sinaloa vigilará que "coyotes" no compren muy barato el frijol y lo saquen del estado  

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya se tiene en Sinaloa una cantidad de frijol para ser cosechado que puede colocarse bien en el mercado y no tiene problema de comercialización.

Pero en este momento que se empieza a cosechar, los “coyotes” (intermediarios) hacen su agosto y andan buscando la forma de sorprender al productor y se lo están pagando en 19 pesos cuando debe ser por lo menos a 30.

Por esta razón el vuelve a pedir a los productores que se esperen y lo almacenen y el Gobierno del Estado les va a cubrir el costo de ese almacenamiento temporal porque con el mismo se va a lograr que el precio no caiga, sino que quede justamente donde debe de estar,

“Esto es importante, vamos a proteger a los productores así. Sé, incluso, que andan de fuera comprando frijol aquí y lo andan comprando en la parcela, lo pagan en efectivo, no sacan factura, se van y salen por la frontera del estado, particularmente la sur y ni siquiera pagan impuestos. Se presume también que hacen "machincuepa" ahí con los funcionarios, ya lo estamos revisando, ya le he pedido yo al director del SATES que me hagan un arqueo, justamente de este tema y vamos a poner a la policía a cuidar que no estén sacando el frijol porque eso afecta a los productores”.

El gobernador de Sinaloa destacó que quien quiera vender la cosecha de forma inmediata puede hacerlo pero tendrá una diferencia menor de entre 10 y 11 pesos el kilo.

“Vale más que se esperen tantito y el costo del almacenaje por esa espera no se va a cargar sobre su cosecha, sino que nosotros lo vamos a cubrir en el Gobierno del Estado”, resaltó.