Políticas contra el agro no nos van a tumbar en Sinaloa: Anapsin

Guasave.- La eliminación del Ingreso Garantizado de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, en las reglas de operación que fueron publicadas para Segalmex, no es algo que les sorprenda, aseguró Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera del estado de Sinaloa (Anapsin).

Y es que el presidente de la Anapsin afirmó que esto no es más que la continuación de la política contra el campo y en general contra la actividad agropecuaria que ha mostrado el gobierno federal desde su llegada al poder.

Lo grave

Aún así advirtió que estas determinaciones no van a derrumbar al sector, pues aunque han estado “detenidos” y no se han realizado manifestaciones, principalmente porque muchos de los productores son población en riesgo, no se van a quedar de brazos cruzados.

El dirigente recordó que el ingreso objetivo, también llamado ingreso de garantía, es el que les daba certidumbre de que independientemente de las condiciones del mercado internacional el grano no perdería más valor monetario, por ello es un retroceso muy preocupante el hecho de que se les quite esta garantía.

“Lo más grave de todo es que ellos aseguran que están haciendo lo mejor para el sector, pero ya en el hecho se ve otra cosa. El primer paso fue desmantelar las oficinas, ya uno no sabe ni a dónde dirigirse o dónde lo atenderán, y ojo, esto no afecta solo al sector agrícola, estamos en el mismo barco también todos los que están en la pesca y en la ganadería.”

Panorama

El líder detalló que si bien las condiciones del mercado que se aprecian actualmente les dan confianza en que el precio de la tonelada del básico podría incluso rebasar los 4 mil 500 pesos por tonelada les brinda cierta tranquilidad, no pueden estar sujetos a que siempre sea de esta forma.

“A como está ahorita el mercado por sí solo nos estaría dando un buen precio en el maíz, para el sur no hay tanto, y en Sinaloa se estableció un volumen considerablemente menor que el año pasado, entonces esperamos que incluso pueda llegar hasta los 4 mil 500 pesos, esto para el periodo de mayo, junio y julio. Pero aquí el tema central es que no podemos estar sujetos o esperanzados a que siempre será de esta forma, se requiere la certidumbre de que el grano no perderá la rentabilidad.”