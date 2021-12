Por alta producción caen los precios de las hortalizas en Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa.- Precios con tendencia a la baja se están presentando en algunas hortalizas, esto después de mantenerse en incremento por algunos meses, lamentó Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Especificó que es el pepino, calabaza y tomate los que actualmente se encuentran con precios en caída, esto pues Sinaloa está iniciado la temporada agrícola con buena producción gracias al buen clima y otros estados están saliendo de la temporada, lo que no favorece a los buenos precios para el estado.

" Que es lo que pasa, que ahorita estamos en una transición de las otras zonas productivas y Sinaloa, en las que ellos vienen saliendo con cultivos viejos, por ende traen calidades ya no tan buenas, Sinaloa va entrando y está entrando con buen volumen, con buen clima, entonces eso hace que en el mercado haya mucho volumen y los precios se van abajo", explicó el presidente de la asociación.

Entre otros factores que están sin favorecer el tema de los precios, es que el buen clima no solo aumentó la producción en Sinaloa, sino que además en Florida y el Bajío, por lo que todas las zonas productoras cuentan con altos volúmenes de producción, lo que está generando una sobreoferta en el país, que está superando la demanda y provocando que los precios tiendan a ir a la baja.

A pesar de la tendencia en picada que se tiene en algunos alimentos del campo, Rodarte dijo que aún es prematuro determinar si la temporada 2021-2022 será buena en cuanto a precios, y lo que se busca es que se puedan mantener a favor de los agricultores.

"Todas las cucurbitáceas y los tomates están bajos, no están en el suelo, pero están bajas, cuando arrancamos ciclo estaban a la alza, pero aún no entraba Florida y no estaba Sinaloa", reiteró el presidente de la AARC.