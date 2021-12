Por ley que prohíbe trabajar a menores, escasea la mano de obra en el campo de Sinaloa, lamentan agrícolas

Sinaloa.- Un severo déficit de trabajadores del campo se está sufriendo en las agrícolas de Sinaloa, esto por la falta de interés de los jóvenes y las nuevas reglas estipuladas en la ley que prohíbe la contratación de menores de 18 años, lamentó Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Explicó que es un aproximado de 300 mil jóvenes a los que no se les está permitiendo trabajar en el país porque cuentan con una edad que ronda entre los 16 y 18 años, y al estar considerada la agricultura como actividad de alto riesgo, no se les permite trabajar, a pesar de que en su mayoría sean padres de familia.

Especificó, que al revisarse los riesgos de trabajo en el seguro social, la agricultura se encuentra muy por debajo de otras industrias en incidentes, por lo que se pasó una iniciativa de ley para permitirles trabajar, la cual fue aprobada por la cámara de diputados en la pasada legislatura pero se mantuvo por un largo tiempo en la congeladora.

"Ahorita tenemos una escasez muy importante de mano de obra, y parte de esa escasez se debe a que son 300 mil jóvenes que no pueden trabajar porque tienen entre 16 y no tienen cumplidos los 18 años, jóvenes migrantes que en su mayoría son padres de familia que tienen que sostener, y que si violan la ley pueden ir a la cárcel, no se les permite trabajar", reclamó el presidente de la AARC.

En cuanto a los problemas que está generando el que no se les permita trabajar a los jóvenes en el país, Rodarte Espinosa dijo que, estos están optando por migrar a trabajar en otros países, ya que los 300 mil desempleados del campo están siendo contratados con visas por Estados Unidos y Canadá en donde la ley no les impide laborar a los 16 años en la agricultura, incluso se cuenta con estados que permiten jóvenes de 12 y 14 años, o bien se van al crimen organizado por falta de trabajos.

Respecto a las pérdidas que está generando la mano de obra, expuso que destaca el caso del ejote, que en el caso de Sinaloa ya hay casos en los que cortes se han abandonado superficies para dedicarse solamente a lo que se puede atender con la capacidad de corte que se cuenta, lo que está poniendo en riesgo la producción del ciclo 2022.