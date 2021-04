¿Por qué no debemos desperdiciar alimentos?

Sinaloa.- Es muy común que cuando haces limpieza en tu refrigerador, saques verduras o frutas que ya no sirven, que ya no te las comerás.

En México, son miles de toneladas de frutas y verduras que se desperdician. Incluso en las centrales de abastos, supermercados, mercados, puedes ver desperdicios.

De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada minuto, en México se tiran a la basura 53 toneladas de alimentos.

En 2019, el desperdicio de alimentos llegó a 28 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 40% respecto de 2018, año en el que se perdieron 20 millones de toneladas.

La cifra es alarmante si se considera que 24.6 millones de personas no tienen acceso a comprar los productos de la canasta básica. La comida que se desecha en nuestro país equivale 22% respecto a los países que integran Latinoamérica, que en conjunto arrojan a la basura 127 millones de toneladas anualmente, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la CCA.

Incluso los bancos de alimentos como los que existen en Sinaloa, especialmente en Los Mochis, han sido un gran receptor de alimentos que están a punto de perderse. Son recepcionados, empacados para ayudar a miles de familias que antes de estos programas no tenían acceso a ciertas verduras ni frutas. Otros son vendidos a muy bajo precios.

Lechuga, plátanos y tomate están entre los alimentos que más se desperdician.

De acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas que publicó este mes de abril, todos los países deben reducir el desperdicio alimentario. No obstante, la verdadera magnitud del desperdicio de alimentos y sus consecuencias no se habían entendido bien hasta ahora, por lo que no será tarea fácil.

Para pasar a un plan que dé resultados, se deben aumentar los esfuerzos para medir los alimentos y las partes no comestibles que se desperdician a nivel de los minoristas y consumidores, y realizar un seguimiento en kilogramos per cápita y por país.

Se estima que, entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen. Es decir, el desperdicio alimentario trae efectos negativos desde la dimensión social, económica y también ambiental.

Reducir el desperdicio de alimentos en los comercios minoristas, en restaurantes y en el hogar puede traer beneficios para las personas y el planeta.

Con datos de la ONU se puede seguir el progreso de la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene como finalidad reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, así como las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas después de la cosecha.

El nuevo informe de ONU Medio Ambiente analizaría y aportaría los datos más completos hasta la fecha, con una estimación del desperdicio de alimentos a nivel mundial y una metodología para que los países puedan medirlo y hacer un seguimiento del progreso nacional hacia 2030.

Los países que utilicen esta metodología generarán pruebas sólidas para orientar una estrategia nacional sobre la prevención del desperdicio de alimentos que sea lo suficientemente sensible para detectar cambios en intervalos de dos o cuatro años, y que permita hacer comparaciones significativas entre territorios a nivel mundial.

Así que hay que empezar lo básico, no dejes que los alimentos se te pierdan.

LOS MÁS DESPERDICIADOS

Frutas y hortalizas (55%)

Raíces y tubérculos (44%)

Pescados y mariscos (33%)

Cereales (25%)

Carnes (20%)

Lácteos (20%)





DESECHOS DE ALIMENTOS

En el mundo mil 300 millones de toneladas anuales

En América Latina 127 millones de toneladas al año

En México 28 millones de toneladas en 12 meses

La FAO estima que los alimentos desaprovechados en América Latina serían suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas.