Por sequía, agricultores y ganaderos exigen apoyo de autoridades en Tacuichamona, Culiacán

Sinaoa.- La escasez de agua consecuencia de la sequía que vive el estado de Sinaloa ha ocasionado graves afectaciones en la sindicatura de Tacuichamona, en el municipio de Culiacán, como consecuencia, la agricultura y la ganadería, que son las actividades económicas principales de los pobladores son las más golpeadas, orillándolos a vender parte del ganado y tierras para tratar de subsistir en medio de la crisis.

Luis Felipe Torres Lizárraga, síndico de Tacuichamona, comentó que, la ganadería y la agricultura han sido muy afectadas en la región y para salir adelante buscan que se le dé prioridad a la construcción de una presa, la cual los ayudaría a acumular el agua de la temporada de lluvias para subsistir todo el año, para ello, ya se hicieron tramites y estudios, pero el proceso se pausó aproximadamente en el 2017 por cambios de administración.

Buscan que se lleve a cabo el proyecto para que se revivan sus actividades, por lo que exhorta a las autoridades municipales, estatales y federales para que presten atención al problema.

Baltazar López Rodríguez, agricultor y ganadero, señaló que, el arroyo del que solían abastecerse ya no tiene agua y que una de las graves problemáticas es que dicha fuente de agua acostumbra ser muy caudaloso en época de lluvia, logrando acumular gran cantidad de agua, pero al ser tanta y no tener las herramientas necesarias, esta termina por perderse e irse y ahí radica la importancia de que el proyecto de la presa se ejecute, porque con dicha acción podrían mantener el arroyo con vida durante todo el año.

“Es una necesidad urgente, ahorita se siente más por el asunto de la escasez de lluvia del ciclo pasado, ahora se notó como nunca, nunca había presenciado tal sequía, tan es así que el arroyo y pozos están sin agua, ponemos la bomba a jalar y si acaso dura 15 minutos para tomar toda el agua, es extremo lo que vivimos, la represa solucionaría nuestros problemas, el proyecto ya está planeado y trazado, pero no hay avance” agregó.

Con el agua doméstica aún no tienen problemas, sin embargo, considera que también es un riesgo latente.

Hilario Cabrera Quintero, un adulto mayor que ha dedicado toda su vida a la ganadería mencionó que, las vacas se están comiendo unas a las otras, además terminan vendiendo alguna para que el resto sobreviva, lamentó que su actividad se vea afectada porque al vivir en una zona rural toda su vida es lo único que sabe hacer y a su edad considera que ya no es posible que lo acepten en algún empleo, pasó de tener más de cien vacas a tener sólo 60. “Si no fuera por familia y amigos que me dan la mano yo no podría con esto” señaló.